La aldea de El Villar es urbanamente legal tras un proceso de 30 años. Con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se habilita el suelo urbano y el Ayuntamiento de Fuente Palmera ya ha iniciado la tramitación del expediente para la adquisición de equipamiento en El Villar para destinarlo a centro cívico.

Según informa en una nota el Consistorio, el objetivo principal de la innovación no es otro que la delimitación de suelo urbano en el núcleo de El Villar, afectándose una superficie total de 18,9 hectáreas. Para ello se establecen distintas zonas con sus condiciones urbanísticas concretas, es por ello por lo que, será necesario el estudio individualizado de cada proyecto.

Para el alcalde de La Colonia de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, “este acontecimiento es un hito histórico para el urbanismo de La Colonia de Fuente Palmera”. Después de más de 30 años podemos cumplir con las demandas de los/as Villarengos/as y regularizar un núcleo que llevaba muchos años en el limbo urbanístico sin posibilidad de nueva construcción y con muchas restricciones por no contar con un núcleo urbano consolidado“.

En esta delimitación se disponen dos áreas de reforma interior de iniciativa privada con una superficie de 4,88 hectáreas. Entre ambas áreas de reforma interior se liberan un máximo de 93 viviendas, de las cuales 38 serán viviendas protegidas. De igual manera, con su desarrollo se incorporarán reservas de suelos de equipamientos y espacios libres de uso público. Con la aplicación de esta modificación de planeamiento se pretende dar respuesta a la demanda creciente de vivienda de nueva construcción por parte de los habitantes del núcleo, más concretamente, por las nuevas generaciones que en mayor medida intentan establecerse en la misma, fijando así la población al territorio y contribuyendo notablemente al su desarrollo socioeconómico.

El alcalde afirma “se pone fin a una situación que se arrastra desde el año 1992, cuando por dejadez desde el Ayuntamiento no se cumplió con la contestación a los requerimientos de la Junta de Andalucía para considerar suelo urbano al núcleo del Villar y la posterior modificación de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del año 2010 que deja fuera del urbanismo Colono a esté núcleo dado que en su Capítulo 3.2 que literalmente derogo el art. 88 de las NNSS de Fuente Palmera, al autorizar y regular las viviendas unifamiliares no destinadas a uso agropecuario en el suelo no urbanizable del Villar”.

Hasta el año 2015 no se quiso o no se supo encauzar está grave situación que tanto daño ha ocasionado a los vecinos de este núcleo“. Por su parte, el Alcalde pedáneo de El Villar, Salvador Fernández, comenta que ”es un sueño hecho realidad, ha sido un trabajo bastante difícil de conseguir, con muchos años de lucha y al fin se ve realizado“. ”Quiero agradecer en nombre del pueblo de El Villar al Ayuntamiento su empeño, dedicación y tesón, sus ganas de hacer las cosas y todo el trabajo que han desarrollado para conseguir que el Villar sea un pueblo con núcleo urbano como el resto de la Colonia de Fuente Palmera“.

“Es un logro que se pueda desarrollar, urbanizar y que nuestros jóvenes se puedan quedar en nuestro pueblo. En próximos días, se repartirá un díptico entre todos los vecinos/as para que conozcan está modificación, asimismo se informa que se realizará una reunión informativa al respecto.

Asimismo el alcalde informó que desde el Ayuntamiento además de tramitar la Innovación, se están iniciando los trámites para la adquisición de equipamiento que sirva de Centro Cívico y que esté núcleo pueda contar con un Edificio de Multiusos para actividades de las Asociaciones y Colectivos, al igual que cuentan todos los núcleo de población de la Colonia. Para concluir, no podemos olvidar que se está finalizando la gestión de la Innovación de Suelo No Urbanizable, la cual sólo está pendiente de su inscripción en el RIU y su publicación en el BOJA para su entrada en vigor, siendo el núcleo del Villar uno de los más beneficiados de esta modificación debido principalmente a su dispersión y a la gran cantidad de parcelas agrarias existentes.