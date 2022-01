La provincia de Córdoba se promocionará en Nueva York y California

La jornada de este viernes en Fitur para la provincia de Córdoba ha tenido como eje central la presentación de las próximas actividades promocionales que llevará a cabo el Patronato de Turismo, el Road Show 2022, y su nueva web, www.cordobaturismo.es, una herramienta promocional desarrollada por Eprinsa que se adapta así a las necesidades tecnológicas actuales y busca incidir en la diferenciación de la marca Córdoba y atraer a visitantes.

El Road Show 2022 de la provincia llevará las acciones promocionales del Patronato de Turismo tanto al ámbito nacional como internacional, destacando la presentación que se llevará a cabo en el mercado americano, “donde estaremos en los estados de Nueva York y California, con el fin de reforzar y recuperar este destino de procedencia ya que es el segundo país emisor de turistas hacia la provincia”.

Así se ha expresado el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien ha explicado que “esta presentación se completa con las que haremos en destinos nacionales como Málaga, Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao, así como con acciones dirigidas al público final con el objetivo de seguir posicionando la provincia como destino turístico ideal”.

En relación con la nueva web, la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, Dolores Amo, ha señalado que “esta herramienta destaca por su impacto visual, al contar con fotografías provinciales novedosas y de gran calidad, así como por su alto contenido audiovisual. Además, presenta un formato más avanzado al incluir el sistema de gestión de contenidos Wordpress”.

Por otro lado, se ha dado a conocer en Madrid el libro de fotografía Córdoba 77. Miradas que nos hablan de luz, color, historia y futuro, una publicación del fotógrafo cordobés Francisco Sánchez Moreno que contiene imágenes de los 77 municipios de la provincia acompañadas por textos de Víctor Molino. El presidente de la Diputación de Córdoba ha podido obsequiar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al estad del Patronato de Turismo, con un ejemplar de esta herramienta de promoción de la provincia, además de con aceites de olivar virgen extra de la provincia y un grabado de la Red de Juderías.

Según Ruiz, “el libro refleja la esencia de la provincia, que es tan rica, tan bella y tan diversa que ofrece infinidad de formas de verla, tantas como miradas existen. La esencia de la provincia es la de cada uno de sus 77 municipios, cada uno con su idiosincrasia, su cultura, sus tradiciones, su historia y sus gentes”. El máximo representante de la institución provincial ha recalcado que “es el trabajo de un fotógrafo con dilatada experiencia y conocedor como pocos de nuestra provincia, lo que le ha permitido captar en primer lugar esa esencia para, después, dejarla plasmada en papel”.

Además, ha continuado, “el libro se presenta como una guía de referencia básica para quien quiera adentrarse en nuestra provincia, así como para los propios cordobeses y cordobesas que quieran conocer más su tierra”.

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur ha dado a conocer la Ruta Andalusí, un recorrido por las huellas de este periodo en la comarca, en lo que a patrimonio monumental y gastronómico se refiere, por municipios que la integran. En esta Ruta se muestra la riqueza patrimonial que se conserva de esta época, lugares con gran carga histórica, y, además, se hace un recorrido por la historia de algunos de los platos más nuestros, que son herencia de un pasado andalusí.

La delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, ha destacado “la apuesta que viene realizando la Campiña Sur Cordobesa por el turismo, convirtiéndolo en un sector dinamizador de la economía y el desarrollo social de los pueblos que la componen, siendo un claro ejemplo de ello esta propuesta que hoy conocemos”.

Los municipios englobados en el Valle del Guadalquivir basan su estrategia como destino turístico en una oferta de productos amplia y variada, en la que tienen un peso importante las actividades acuáticas, el patrimonio rural y el agroturismo. A esto se suma una importante oferta de parques de entretenimiento y nuevas iniciativas para el turismo familiar, todo a menos de media hora de Córdoba capital y a poco más de una hora de la capital andaluza.

Por otra parte, el estand de Córdoba en Fitur ha acogido la presentación del I Certamen de Cortos de la Subbética, promovido por el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa. Esta propuesta tiene como objetivo potenciar la comarca como destino de rodaje ya que, según consta en las bases, será imprescindible el rodaje total o parcial del corto en alguna de las once localizaciones de la comarca que figuran en la web. Las fechas del rodaje estarán comprendidas entre el 15 de enero y el 15 de mayo de 2022 y de los cortos presentados se seleccionarán diez finalistas.

Finalmente, esta tercera jornada del Patronato Provincial de Turismo en Fitur ha servido para conocer las actividades con las que se celebrará el 25 aniversario de la Asociación Córdoba Ecuestre y el espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz, en su edición de 2022. Para la vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo, “Córdoba Ecuestre es una herramienta fundamental a la hora de promocionar y divulgar el mundo del caballo, haciendo una gran labor en este sentido, no solo en la capital, sino también en la provincia donde hemos llevado ‘Pasión y duende del caballo andaluz’ a algunos municipios”. “En este 25 aniversario, hemos podido colaborar, a través de Iprodeco (Instituto Provincial de Desarrollo Económico), para que la escuela de equitación francesa Le Cadre Noir&Quot, una de las mejores del mundo, esté presente en Córdoba”, ha concluido Amo.

