Córdoba coquetea con los 40 grados antes del cambio de tiempo

La segunda quincena de agosto quiere no tener nada que ver con lo que ha sido el verano hasta ahora. A partir del próximo lunes las temperaturas van a experimentar un brusco descenso que bajarán las máximas hasta el entorno de los 32 grados a mediados de la próxima semana. Además, puede ser el inicio de un cambio de tendencia que dure al menos hasta finales de mes, en el que las temperaturas no sólo se normalicen, si no que se sitúen en valores por debajo de la media. Pero hasta entonces, el fin de semana que ahora empieza, el calor será de nuevo el protagonista.

La Aemet activa el aviso naranja por el regreso de los 40 ºC

Y es que toda la provincia, con el valle del Guadalquivir a la cabeza, darán comienzo la tarde del viernes bajo avisos por calor decretados por la Agencia Estatal de Meteorología. Mientras que en Sierra Morena y la Subbética cordobesa el nivel de aviso será amarillo por máximas de entre 38 y 40 grados, en la campiña cordobesa las temperaturas podrán superar de nuevo la barrera de los 40 grados, pudiendo alcanzarse de manera localizada los 41, subiendo hasta naranja el nivel de aviso por parte de la Agencia.

Afortundadamente, el primer descenso en el termómetro, aunque no el más importante, llegará ya durante la jornada del sábado. Para entonces, aunque las mínimas que se registren a primeras horas de la mañana superarán ampliamente la barrera de los 20 grados en la mayor parte de la provincia, la tarde dará un ligero respiro cayendo las temperaturas entre dos a tres grados, siendo el descenso más acusado en áreas de Sierra Morena. Aquí las máximas durante la tarde del sábado podrán caer ya por debajo de los 35 grados.

A dicho descenso podrá ayudar en parte el aumento de nubosidad que se espera con la aproximación de una pequeña perturbación hasta la mitad occidental de la Península. De hecho, durante la tarde del sábado no se descarta que puedan registrarse algunos pequeños chubascos, de carácter tormentoso, más probables en la mitad norte y oeste de la provincia.

Las temperaturas se mantendrán prácticamente intactas durante la jornada del domingo, cuando las mínimas aún rondarán valores muy elevados en el valle del Guadalquivir a primeras horas de la mañana. Las máximas seguirán rozando los 40 grados a lo largo del valle, aunque desde últimas horas de la tarde se notará un notable descenso gracias a la entrada desde entonces de viento de componente oeste. El flujo de poniente asociado al paso de una vaguada durante los primeros días de la semana, permitirá barrer desde entonces el aire cálido en altura, provocando un descenso en los termómetros que hasta mediados de semana habrá acumulado casi 10 grados.

