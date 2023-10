Activados los avisos en toda la provincia de Córdoba por fuerte viento

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar el aviso amarillo por fuertes vientos para este domingo en toda la provincia de Córdoba, según han difundido a través de sus canales oficiales. Los vientos están asociados a la llegada de una nueva borrasca desde el Golfo de Cádiz.

Según el aviso de la agencia, se prevén rachas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Este jueves, rachas de hasta 91 kilómetros por hora y más de 100 en algunos puntos de Sierra Morena provocaron más de 250 incidencias en toda la provincia. El aviso es para toda la provincia. El viento tendrá componente sur, según la información disponible.

El aviso se activará a partir de las 15:00 de este domingo y en principio estará en vigor hasta la medianoche. No se descarta, no obstante, de que se pueda ampliar al lunes.

