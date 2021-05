El Vidrioservice, también al ‘play off’ por el título

Ni siquiera necesita esperar al segundo encuentro de este sábado, que además es el último de la fase regular del campeonato. Ya tiene garantizada su presencia dentro de dos semanas en Antequera. La localidad malagueña va a recibir a los mejores clubes de España, tanto en modalidad masculina como en femenina. A esta última pertenece un Vidrioservice Priego que, suceda lo que suceda en adelante, certifica su más que notable temporada en Superdivisión. Básicamente porque el equipo liderado por Marija Galonja imita a su hermano Cajasur y logra la clasificación para el play off por el título en Superdivisión. En este caso y he ahí lo importante, con un objetivo inicial que fuera de permanencia en la máxima categoría. Ocurre después de superar con claridad al Alicante en su primer partido de la última concentración del primer tramo.

A las jugadoras del conjunto de la Subbética les bastaba este sábado con un triunfo y lo consiguieron por la vía rápida. Se impusieron en Cartagena al primer rival al que habían de hacer frente en esta ocasión y garantizaron su segunda plaza en la tabla. El choque con el Alicante finalizó con un contundente 1-4, si bien en un principio la cita se desarrolló con extrema igualdad. Takeme Sarkar se impuso por un ajustado 3-2 a Svetlana Bakhtina. Pero después fue la integrante del cuadro levantino la que se hizo con la victoria. Claudia Cejas venció de manera contundente a Marija Galonja (0-3) e igualaba el tanteador global. Fue a partir de ahí cuando el Vidrioservice demostró su potencial sin ambages.

Primero, Ana García derrotó a Loredana Dorca y después fue la propia Marija Galonja quien hizo lo propio ante Svetlana Bakhtina. Ambas ganaron sus respectivos choques por 0-3. Con el 1-3 total en el marcador, el Vidrioservice sólo tenía que sentenciar para evitar el sexto duelo de la mañana. Y no falló la india Takeme Sarkar, que superó a la mencionada Loredana Dorca por 1-3. El triunfo no era uno más sino que significaba la garantía de estar en el play off por el título en poco más de medio mes. Ahora, con la segunda posición asegurada, al cuadro cordobés sólo le resta por conocer el cruce de su primera eliminatoria en Antequera. Todo con otro partido en agenda, ya en horario vespertino (18:30), ante el Balaguer Plera.