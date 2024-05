Víctor Pastor domina en Córdoba

Víctor Pastor se convirtió en profeta en su tierra al imponerse de principio a fin en el XXXV Campeonato de la PGA de España by Córdoba, el torneo de los profesionales de la asociación, que tantas leyenda del golf han conquistado. Su nombre ya está grabado en la Copa junto a leyendas como Seve Ballesteros, José María Cañizares, Miguel Ángel Martín, Ignacio Garrido o Alfredo García Heredia, entre otros muchos. Con un total de 202 golpes (63 72 67, -14) el cordobés se alza como doble campeón de España, al ganar también el pasado Campeonato de España de la RFEG a finales del año pasado. Un hito que pocos jugadores han logrado. Uno de los últimos fue Alfredo García Heredia.

“No era algo que me planteara cuando llegué aquí, pero me ha hecho mucha ilusión ganar este torneo en el campo que me vio nacer golfísticamente hablando. Rodeado de mis amigos, de mi familia y de mi gente. Animo a todos los profesionales españoles a que se apunten a este TUMI Spain Golf Tour que están haciendo las cosas muy bien con un circuito que está creciendo y mejorando cada día. No he mirado el calendario pero si puedo apoyar el circuito nacional intentaré estar en algún torneo más, siempre que pueda”, comentó el ganador

Víctor comenzó como un Ferrari y en los nueve primeros hoyos ya había sumado seis birdies y un bogey, poniendo una gran distancia en el marcador sobre sus más inmediatos perseguidores. “Ha sido muy bonito y con muchas emociones. Espero que anime a los cordobeses a jugar al golf y que desde las instituciones se apoye más el golf en Córdoba y en Andalucía. Este es un circuito muy cercano y con mucho nivel. He tenido que jugar muy bien para ganar”, añadió.

Por debajo de la tabla el baile era continuo, caían y subían jugadores, hasta que Antón Vázquez Muiños viniendo desde atrás, fue subiendo posiciones. El momento álgido para él llegó con el eagle al 13 y firmó la mejor tarjeta del día con 66 golpes, diez abajo en total a cuatro golpes del pequeño de los Pastor. La tercera plaza fue para Javier Sainz (-9) y cuarto el madrileño Vicente Blázquez (-7).