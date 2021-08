El Cajasur y el Vidrioservice, ante una temporada de nuevo exigente

La Real Federación Española de Tenis de Mesa (RFETM) ha acordado mantener el sistema de competición extraordinario que estableció la temporada pasada con motivo de la pandemia de Covid-19. Su decisión es para todas las categorías nacionales, por lo que también afecta a los clubes de Priego de Córdoba, el Cajasur y el Vidrioservice. Además, ambas entidades han conocido este lunes a sus rivales, que dan forma a dos grupos muy exigentes dentro de Superdivisión.

De entrada, la medida de la RFETM provoca que las ligas no se disputen bajo formato de dos vueltas, como era siempre hasta la anterior campaña, sino que vuelve a darse un sistema de dos fases compuestas por una liguilla por grupos y un play off con sede aún por determinar. Con todo, existen matices en relación a la temporada 2020-21. La Superdivisión masculina, por ejemplo, se va a desarrollar con 12 clubes y no con 14. Por otro lado, no va a haber sedes de sectores sino que los equipos disputarán cinco partidos como locales y otros tantos como visitantes. Eso sí, se espaciarán las fechas por si la crisis sanitaria generara algún brote.

Aunque la gran novedad es que en esta ocasión de los grupos, compuestos por seis equipos cada uno, accederán los cuatro primeros a la lucha por el título. Así, los dos últimos tendrán que disputar un angustioso play out por mantener la categoría y será a un solo partido. El calendario de la primera fase se conocerá en los próximos días.

En cuanto a los conjuntos de Priego de Córdoba, el Cajasur defenderá el título de liga por cuarta temporada consecutiva en la competición masculina. Lo hará de inicio en un grupo complejo, en el que comparecerán como adversarios el Universidad de Burgos, el Murcia, el Covirán Huétor Vega, el Leka Enea y el Alzira. Es decir, cuatro de los seis equipos que afrontaron la pugna por el campeonato en la anterior temporada dentro de la fase en Antequera.

Mientras, en Superdivisión femenina el Vidrioservice se enfrentará en la primera fase de la competición al Vic, el UCAM Cartagena o el Linares. Los tres clubes estuvieron la pasada campaña en la lucha por los títulos de liga y Copa. También se medirá al Vega del Genil y el Tramuntana, un recién ascendido que contará con la presencia en sus filas de la olímpica Galia Dvorak. Sin duda, una de las referencias que ratifican el poderío de los rivales.