El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 14 de marzo

Son pocas y a la vez muchas. Todo es relativo en esta ocasión debido a la situación. Porque el fin de semana es uno de los más atípicos de la temporada, si no el que más, con motivo de la transición de fases en las distintas competiciones. Esta circunstancia provoca, precisamente, que sean escasos los encuentros que hubiera durante el fin de semana. Un par de días con protagonismo, no único pero sí principal, del Bujalance. No en vano, el conjunto rojillo cumple con el reto que se impusiera para la última fecha del Grupo V-A de Segunda B (fútbol sala). Quiere decir esto que vence su partido y de esta forma asegura la permanencia en la categoría de bronce y, además, accede a la parte del campeonato en que se dirimen las plazas de play off a Segunda.

La satisfacción del equipo del Alto Guadalquivir es máxima, como también ocurre en el Colegio Cervantes. Básicamente porque el Dobuss logra su primer objetivo del curso en N1 Nacional femenina (baloncesto). Éste no es otro que entrar en las eliminatorias por el ascenso a Liga Femenina 2. Y hecho está pues el conjunto dirigido por Miguel Ángel Luque tiene sellado su billete para cuartos de final aun cuando resta una jornada para el cierre de la primera fase competitiva. Con alegría despide también este fin de semana el Córdoba, que tras superar a El Ejido 2012 mantiene viva su aspiración -que casi es más una obligación- de obtener una de las tres primeras posiciones del Grupo IV-B de Segunda B. Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.