Ismael Aguilera se proclama campeón de Andalucía XCO

El municipio de Dalías (Almería) acogió este domingo el Campeonato de Andalucía BTT XCO 2022 destinado a las categorías comprendidas entre cadete y máster 60, tanto masculinas como femeninas. La modalidad olímpica del BTT ha vivido una fiesta en tierras almerienses, donde se ha llevado a cabo el III XCO Ciudad de Dalías, organizado por el CD Costa Racing Team. El entorno del Arroyo de Celín ha sido el lugar elegido para celebrar este evento en el que se han dado cita bikers de toda la región.

Fue en la manga final donde aparecieron las categorías masculinas cadete, júnior, sub 23 y élite. En el caso de élite y sub 23, con mismas vueltas a completar, el mejor biker absoluto fue el prieguense Ismael Aguilera (CD Dental Luque Team). Segundo, y con ello nuevo campeón sub 23, fue Eric Sierra (Repsol Grupo Gasóleos/Moclín), mientras que el tercero en meta fue el alhaurino Juan Miguel Pérez (Ibericasistem), plata en élite, categoría donde Julio Gómez (CC Miranda Bike) se hizo con el bronce. En el caso de sub 23, plata conseguida por Ignacio Valdivia (CD Valfer Team) y bronce por Carlos Martín (Symisur Centauro Bikes).

Por su parte, todas las corredores femeninas de categorías comprendidas entre cadete y máster participaron de manera conjunta sobre el recorrido de 4,37 kilómetros dispuesto por la organización, con vueltas según categorías. Las júnior, sub 23 y élite féminas fueron las que tuvieron que completar un mayor número de vueltas (3) al recorrido, imponiéndose entre ellas con solvencia la olvereña afincada en Granada María Díaz (CD Bikes Armilla). Su ritmo apenas pudo ser seguido en la primera vuelta por sus rivales, haciéndose con el título élite femenino, categoría donde la plata fue para la sevillana Almudena Rodríguez (CD Kanina Bikes) y el bronce recayó en Desirée Moya (CD Brain Bikes Lanjarón).