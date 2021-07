El Club Kimé, pasión por el kárate

Más aún en pandemia, los deportes minoritarios deben erigirse contra las adversidades. Es la ley de pura supervivencia en el panorama deportivo nacional, aunque también aplicado al ámbito mundial. En el caso de la provincia de Córdoba, disciplinas al aire libre han ganado enteros para ser los favoritos de la gente en plena recta final de la pandemia, acompañada también por el alto ritmo de vacunación que está realizándose en Andalucía. Los que son bajo techo -al menos, en cierta parte-, sin embargo, albergan más dificultad ante la reticencia de la gente. Con todo ello y más, el Club de Kárate Kimé, con sede en Palma del Río, quiere defender lo suyo a base de trabajo y apuesta por la juventud.

El Club de Kárate Kimé nació en el año 1989 para difundir el kárate en la zona de Palma del Río, con también la apertura de nuevas instalaciones en 1999 que ofrecían una amplia ristra de actividades a los habitantes tanto del pueblo como de toda la provincia cordobesa. Su presidente, César Martínez, es orgullosa cabeza visible de este club, que renovó sus instalaciones además en pleno confinamiento de 2020. Ahora habla con CORDÓPOLIS en pleno resurgimiento de los deportes de contacto. "Si nos remontamos al inicio de la pandemia en marzo del 2020, no me adaptaba a la inactividad y era incompatible con mi forma de ver la vida. Desde que empezó el confinamiento, no dejaba de buscar alternativas a esta suspensión de la actividad deportiva. Iniciamos el proyecto #yomequedoencasa, que consistía en la grabación de vídeos que yo preparaba en casa a modo de clases virtuales y que enviaba a mis alumnos a través de las redes sociales; de este modo, ellos seguían practicando kárate y de alguna manera seguíamos en contacto. La idea surgió rápido, tenía que dar uso a estas maravillosas redes sociales que nos acercan virtualmente a las casas de todos. Poder pasar aquellos días haciéndolo posible parecía que hacía el tiempo más corto", explica con detalle el directivo cordobés.

A partir de que el encierre domiciliario tocó a su fin, era momento de rehacerse, sobre todo, para los meses de verano de 2020. Señala al respecto que "cuando se acercaba el fin del confinamiento, pensé que a pesar de que fueran meses de vacaciones escolares, mis chicos salían de sus casas con la necesidad de volver a sus actividades. El contacto humano es fundamental y mucho más entre maestro y alumno. Nuestras escuelas iniciaron la actividad al aire libre". El ex seleccionador español, incluso, se sorprendió de la reacción de sus alumnos de menos edad ante la relajación de las medidas de confinamiento. "Cumplimos todas las medidas de seguridad recomendadas y quizás temía la reacción de mis chicos a todas estas nuevas condiciones, pero nuestra sorpresa fue que, hasta el día de hoy, se han portado como verdaderos campeones".

Con protagonistas en la retina del kárate cordobés como José Miguel Bujalance, campeón del Mundo Cadete, e Inma Lopera, en la cantera de Jueces Nacionales de la Real Federación Española, es momento de seguir avanzando hacia objetivos ambiciosos tanto a corto como a medio plazo. Para ello, por ejemplo, se formó el Equipo de Tecnificación Kimé, según apunta César Martínez. "Un curso normal de kárate se imparte durante dos o tres sesiones de una hora a la semana. Los integrantes del Equipo de Tecnificación trabajan todos los días en sesiones de una hora y media aproximadamente. Hemos apostado por ellos y ya estamos logrando grandes resultados, en solo un semestre nos hemos titulado como campeones de Andalucía en dos categorías diferentes. Tenemos grandes expectativas con este grupo de chavales y chavalas que van desde los cinco años hasta los juveniles, incluyendo una buena representación del parakárate que también ya ha conseguido subir al podio en alguna competición regional", cuenta el máximo dirigente del Club Kimé, que además promete que seguirán en la lucha de esas medallas que dan prestigio al karate en la provincia cordobesa.