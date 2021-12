El carrusel de CORDÓPOLIS (8 de diciembre)

11:18 h

Una obligación autoimpuesta consecuencia del buen arranque liguero blanquiverde. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sorprendió a propios y a extraños con un inicio fulgurante en liga, que le llevó incluso a ocupar el puesto de líder de la tabla hace algunas semanas. Si bien es cierto que ese resultado no dejaba de estar condicionado por los pocos partidos disputados hasta ese momento, es un buen indicio del gran rendimiento que estaba mostrando la plantilla del club cordobés en las primeras semanas de competición. Pese a ello, el mes de noviembre se le atragantó a los de Josan González, que no lograron ganar ninguna disputa liguera, acumulando tres empates y una derrota. El calendario no ha sido benevolente con un Córdoba Patrimonio que ha afrontado partidos de máxima exigencia muy seguidos, con el partido de Copa del Rey también incrustado entre semana. ElPozo Murcia y Jaén Paraíso Interior, dos de los rivales más potentes de la categoría, han sido los dos últimos encuentros ligueros, saldados con sendas derrotas.