Es la hora de reaccionar

Una obligación autoimpuesta consecuencia del buen arranque liguero blanquiverde. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad sorprendió a propios y a extraños con un inicio fulgurante en liga, que le llevó incluso a ocupar el puesto de líder de la tabla hace algunas semanas. Si bien es cierto que ese resultado no dejaba de estar condicionado por los pocos partidos disputados hasta ese momento, es un buen indicio del gran rendimiento que estaba mostrando la plantilla del club cordobés en las primeras semanas de competición. Pese a ello, el mes de noviembre se le atragantó a los de Josan González, que no lograron ganar ninguna disputa liguera, acumulando tres empates y una derrota. El calendario no ha sido benevolente con un Córdoba Patrimonio que ha afrontado partidos de máxima exigencia muy seguidos, con el partido de Copa del Rey también incrustado entre semana. ElPozo Murcia y Jaén Paraíso Interior, dos de los rivales más potentes de la categoría, han sido los dos últimos encuentros ligueros, saldados con sendas derrotas.

Ahora se presenta el Fútbol Emotion Zaragoza, un rival teóricamente inferior al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, al menos en la tabla clasificatoria. Los maños, que cursan penúltimos en en Primera División, tan solo por delante de Burela, acumulan una única victoria en su casillero esta temporada. Es la oportunidad perfecta para que los blanquiverdes se sacudan de encima los recientes resultados ligueros y vuelvan a la senda de la victoria, sobre todo viendo que los próximos contrincantes a los que se enfrentarán los pupilos de Josan González serán FC Barcelona a domicilio e Inter Movistar en el Palacio de Deportes de Vista Alegre. Conscientes de la dificultad que habrá en sumar ante dos rivales de dicha entidad, los tres puntos deben quedarse en Córdoba en una semana en la que desde el club se ha lanzado una promoción para tratar de llenar el feudo cordobés.

Los zaragozanos, por su parte, llegan al choque en su mejor momento de la temporada. Pese a ser el equipo más goleado de toda la Primera División -acumulan 44 tantos recibidos en 9 jornadas-, los hombres de David Marín se han ido aplicando a lo largo del curso, y han logrado ir cerrando esa brecha poco a poco. Ahora, tras acumular hasta tres derrotas consecutivas y ocho partidos sin sumar de tres en el inicio liguero, el Fútbol Emotion Zaragoza ha reconducido el rumbo y ha logrado encadenar dos triunfos. El primero de ellos, de gran mérito ante un Inter Movistar que, si bien es cierto que no atraviesa su mejor momento, atesora gran calidad en una de las mejores plantillas de la competición. Los maños lograron el gol de la victoria en el último minuto del encuentro, quedándose así los tres puntos en Zaragoza y dando alas al conjunto de cara al partido de Copa del Rey. Ahí, demostraron su buen momento de forma venciendo al Gran Canaria de Segunda División B a domicilio antes de viajar hacia Córdoba.

Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Fútbol Emotion Zaragoza darán el todo por el todo en el parqué del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre para conseguir la victoria. Con objetivos distintos, dictados por el arranque en el campeonato de cada uno de los conjuntos, ambos clubes tienen marcado este partido en rojo en el calendario. Los maños, en caso de sumar de tres, darían un paso de gigante en su lucha por escapar de los puestos de descenso a Segunda División. Los blanquiverdes, por su parte, harían lo propio en su intento por colarse entre los equipos que disputen la Copa de España. La intensidad será máxima, y desde el club cordobés se espera que la afición responda y le de alas a un equipo que no atraviesa su mejor momento, pero que ha demostrado que tiene fútbol en sus botas para hacer disfrutar al público. Es el momento de brillar, y es el momento de demostrar cual de ambos conjuntos anhela más lograr su objetivo.