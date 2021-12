Rabia desatada en Vista Alegre

Es festivo, aunque las obligaciones mandan. Y no unas cualquiera, pues se avecinaba un choque de urgencias en Vista Alegre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibía al Fútbol Emotion Zaragoza con el propósito de poner fin a su cada vez más dilatada racha de encuentros sin sumar de tres. Una buena oportunidad en un tramo de tres partidos en siete días y que culminará viajando a la cancha del Barça. Por tanto, vencer a los maños se antojaba como plato principal para seguir en la estela de la zona de privilegio. Sin embargo, los visitantes también se estaban jugando su propia supervivencia, lo que trajo consigo un arranque de partido entre iguales. Pero el devenir iba a ser muy favorable. De inicio, tímidos acercamientos. Eso sí, la primera ocasión de peligro la firmó el cuadro de David Marín, provocando un fallo en la salida de balón de los cordobeses que deparó un golpeo que se marchó fuera por muy poco.

No iba a ser solo un aviso, sino un claro preámbulo de lo que estaba a punto de ocurrir, pues solo una jugada después, un potente golpeo raso de Ortego acabó con el balón incrustado en las mallas blanquiverdes. Otra vez habría que remar contracorriente. Y cada vez pesa más ese condicionante. Pero como suele ocurrir en lo que va de curso para el Córdoba Patrimonio, las dudas iniciales fueron disipándose con las rotaciones, aunque aún no terminarían los califas de dar ese necesario paso adelante. De hecho, el Zaragoza tuvo cerca el 0-2 en un disparo de falta directa que detuvo Prieto en una gran estirada por bajo. Y es que la primera clara de los locales no tuvo lugar hasta los cinco minutos de partido, en una buena circulación por banda que se resolvió con un disparo cruzado de Zequi, el cual se estrelló en la madera.

De largo, era el meta blanquiverde el que se estaba mostrando como el más activo de los suyos, lo que no habla muy bien de por dónde iban sus intereses. En esas, a su favor se saldó también minutos después un mano a mano con Juanqui. Las fuerzas estaban igualadas al máximo, y los golpes iban sucediéndose en una y otra portería. Así, con otro poste se encontró Viana en una gran pared con Shimizu, y seguidamente, Miguelín puso a prueba al guardameta maño con un potente chuto lejano.

Y es que si antes el más implicado era Prieto, ahora todo el peso del partido estaba recayendo en la meta de Iván Bernad, que logró detener también otro certero remate del ala mallorquín. Hasta el rostro del meta fue protagonista en esos minutos, pues con dicha parte del cuerpo detuvo un gran disparo de Saura tras revolverse en las inmediaciones del área. No obstante, pese al empeño ofensivo de los cordobeses, la inspiración del portero era notable, pues tampoco encontró Saura la vía del gol desde el doble penalti. La rabia estaba tornando progresivamente en frustración. Pero el talento, al fin, acaba abriéndose paso.

Miguelín se encargó de enchufar al público y la insistencia tuvo su recompensa a falta de tres minutos para el descanso. Era total el dominio de la situación del Córdoba Patrimonio por aquel entonces, y muy mal se le tenían que dar las cosas para no encontrar el empate. Y llegó en una buena circulación del propio Miguelín, capitán en el día de hoy, quien la dejó para que Pablo del Moral, en el mano a mano con el portero, la picara perfectamente convirtiendo el 1-1. Eso sí, poco tardó en reaccionar el Zaragoza, que despertó del letargo en busca de desequilibrar de nuevo la balanza, pero Prieto andaba igualmente inspirado y neutralizó la situación perfectamente. Así las cosas, entre arrebatos de empeño de uno y otro se llegaría al tiempo de asueto.

La reanudación fue, como el arranque, titubeante. Aunque ahora en ambos sentidos, pues parecía pesar más el miedo a perder que las ganas de ganar. Hasta que, de nuevo, el desequilibrio de Perin decantó la balanza. En una acción trabajada, Caio la dejó para que su compatriota, tras driblar a un defensa, batiera al meta con un perfecto disparo cruzado. Un tanto que enardeció todavía más el ambiente. Era el momento del público y las aciones así lo estaban atestiguando. Pablo del Moral pudo ampliar todavía más la renta si Dani Santos no salva de manera milagrosa bajo palos. Una lucha de fuerzas que tuvo otro éxtasis a continuación, cuando Pietro detuvo un disparo del propio Santos desde la pena máxima.

Ese tramo había tensado los nervios hasta su enésima potencia, y fruto de ello fue la expulsión por doble amarilla de Pablo del Moral. Habría que sufrir, y mucho. Pero el orgullo cordobés jugó sus cartas a la perfección y supo aguantar en inferioridad. Dos minutos que eclosionaron en un éxtasis compartido, ya que justo cuando se cumplía el tiempo, un robo de Zequi propició una contra en la que la sirvió para el recién incorporado Shimizu, quien a puerta vacía convirtió el tercero. Un gol que desató todavía más los nervios en las filas visitantes, conscientes de haber desaprovechado una buena oportunidad. Además, Jumar acabó también expulsado al ver la segunda amarilla en una simulación de falta. El Córdoba Patrimonio, por su parte, aprovechó magníficamente su superioridad, pues Shimizu amplió la diferencia aún más en el primer ataque de cuatro contra tres.

A falta de ocho minutos, el Zaragoza decidió sacar el juego de cinco, y también ahí iban a hacer daños los califas, que tras un robo de Ricardo, el propio ala-cierre murciano dibujaría una vez más un rostro en la cara de todos los aficionados presentes con su gol lejano a puerta vacía. El tramo final fue de absoluta tranquilidad. No obstante, la necesidad de los visitantes de hacer gol, generaba numerosos huecos, y uno de ellos lo aprovecho Zequi para sumar otro tanto al contragolpe. La amplia ventaja posibilitó, incluso, el debut del joven Víctor. Motivos de sobra para festejos. Punto final a una mala racha. Y de nuevo a crecer mirando hacia arriba. La rabia vuelve a desatarse en Vista Alegre.