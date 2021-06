El Surco, un año más entre los mejores

Objetivo conseguido. El Surco Lucena certificó este sábado su permanencia un curso más en la élite del atletismo español. En concreto, en la categoría de clubes. El cuadro aracelitano, que ya había dejado bien encarrilada su salvación junto a los mejores en la jornada anterior, se desplazó hasta Madrid para encarar la última cita de la temporada. Ocho conjuntos se veían las caras en la capital con el fin de obtener una de las seis plazas de salvación que había en juego. Y el equipo cordobés, sin duda, quería estar entre ellos. El propósito no era otro que finalizar el torneo por encima de los dos últimos puestos, pues eran esos precisamente los que otorgaban el salto al vacío del descenso.

Con todo, no arrancó demasiado bien el Surco, que durante la mayor parte de la jornada estuvo siempre codeándose entre los tres últimos, con Grupompleo Pamplona, Tenerife Caja Canarias y Pontevedra muy destacados en todo momento en la clasificación.

No obstante, un gran rendimiento de los lucentinos en el tramo final les permitió ir recortando posiciones hasta finalizar en un más que meritorio cuarto lugar con 87 puntos. El podio lo ocuparon los tres equipos mencionados con unas igualadas marcas de 104, 103 y 101 puntos respectivamente. Los otros dos salvados fueron el AA Catalunya (84) y AD Marathon (83), al tiempo que descendieron L'Hospitalet At (81) y At. Intec-Zoiti (76).

A nivel individual, el Surco se subió al podio de la mano de Pablo Sánchez (oro en 3.000 metros), Javi López (oro en 110 metros vallas), Carlos Martín (oro en Triple salto), Manuel Varela (plata en Peso), Óscar Izquierdo (bronce en 100 metros) y Cristobal Almudi (bronce en Martillo).