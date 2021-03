Alfonso Cabello, con otro oro en su colección

Casi no es noticia. Bueno, siempre lo es. En realidad lo que no existe es la concepción de novedad de un año para otro. Así sucede desde hace unos cuantos ya. La razón es la reválida continuada del título por su parte. Incuestionable es su protagonismo en el deporte cordobés pero también, y lo que es más importante, en España y en el ámbito internacional. Muestra de ello vuelve a darla Alfonso Cabello este domingo al acumular su décimo oro en el Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista. Porque el paralímpico se proclama vencedor, una vez más, del kilómetro en la categoría C5. Son nueve, con el logrado en esta ocasión, los cetros que suma en su prueba predilecta y otro en la de ruta, conseguido en 2017.

Vini, vidi, vici. Vine, miré, conquisté es lo que viene a significar la locución latina que es tan usual para el rambleño. Más bien, es propia la expresión en su caso en relación al Campeonato de España de ciclismo adaptado en pista. Principalmente porque nunca obtiene un resultado distinto al cosechado por enésima vez este domingo. Acostumbra a regalar éxitos al deporte cordobés y no iba a ser menos en su nueva cita dentro del Velódromo de Galapagar. Una localidad la madrileña que es habitual escenario de tal evento y que, de esta forma, se convierte en lugar idílico para Alfonso Cabello. Marcó el paralímpico un tiempo de 1:05.050, con el que rebajó su marca de 2020 -entonces concluyó en 1:06.020-. Su registro sirvió, además, para demostrar nuevamente que no tiene rival en el kilómetro de categoría C5, ya que Pablo Jaramillo finalizó segundo con un crono de 1:10.764.

El título alcanzado en Galapagar, done se desarrolla la competición nacional durante el fin de semana, es, en efecto, el décimo que acumula en su historial en este plano. Aunque no todos corresponden a su prueba predilecta, la del kilómetro en la categoría C5. No en vano, en 2017 se colgó un oro también en la modalidad de ruta. Sea como fuere, el deportista de La Rambla, figura esencial para Córdoba y de su disciplina a los más altos niveles, prosigue con su colección de entorchados españoles. No existe una mejor forma de retomar la actividad de más elevado nivel que ésta. Sobre todo cuando tiene por delante meses de intenso trabajo para los Juegos Paralímpicos de Tokio. A ellos va a llegar, sin embargo, sin la oportunidad de buscar su séptimo triunfo global al cancelarse el Campeonato del Mundo.