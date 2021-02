Injusto final para el Salerm Puente Genil

Una semana de preparación para unos, aunque hay otros que vuelven al césped para intentar volver a la senda de la victoria. La Covid-19 hizo que la Real Federación Española de Fútbol cambiase completamente las categorías más modestas del fútbol nacional. El organismo federativo decidió que debían existir descansos en determinados puntos del calendario para recuperar los partidos aplazados por la pandemia. Por esto, el Salerm Puente Genil se ha enfrentado al San Roque de Lepe, mientras que Ciudad de Lucena, Córdoba B y Pozoblanco disfrutan de su jornada de descanso. Por ello, el cuadro dirigido por Diego Caro viajaba hasta tierras gaditanas para enfrentarse a un cuadro que debería ser candidato para ascender a final de temporada. Aun así, los pontanos aguantaron a la perfección durante la primera mitad, logrando inquietar el arco defendido por David Robador. Sin embargo y a pesar de estar en superioridad numérica, el plantel cordobés intentó llevarse un partido que se acabó decantando a favor local merced a un gol en el último minuto obra de Borja Jiménez.

Este encuentro aplazado llegaba con muchas urgencias para ambas plantillas. Mientras que el San Roque de Lepe tenía una oportunidad de oro para volver a pelearle el liderato al Ciudad de Lucena, primer clasificado con una diferencia de tres puntos, el Salerm Puente Genil debía conseguir la victoria si no quería que la promoción de ascenso a Segunda RFEF se fuese en demasía. Por ello, los primeros minutos del partido fueron de tanteo, ya que tanto gaditanos como pontanos tenían el objetivo de hacer un encuentro largo y que se decidiera por los errores del contrario. Gracias a esto, el conjunto local ni se acercó al arco cordobés, mientras que los chicos dirigidos por Diego Caro se animaron en el ecuador de la primera mitad. De hecho, Ezequiel estuvo a punto de hacer el primero con un cabezazo, pero David Robador realizó una magnífica intervención. Esta dinámica positiva para los visitantes la fueron refrendando hasta que el colegiado decretó el paso por vestuarios.

Una segunda parte que no varió en exceso. El San Roque de Lepe no quería conceder demasiadas ocasiones, pero se olvidó completamente de atacar el arco pontano. Por su parte, el Salerm Puente Genil aprovechó que el plantel local le dejaba total libertad a la hora de generar juego ofensivo, aunque le costaba crear peligro en campo rival. Aun así, los chicos de Diego Caro tuvieron dos oportunidades claras para adelantarse en el marcador por medio de Salva Vegas y Edu Chía, pero la falta de acierto y las intervenciones de David Robador hicieron que el luminoso no se moviese en el ecuador de la segunda mitad. Los últimos minutos del encuentro fueron un auténtico festival cordobés debido a la expulsión de Antonio López por parte del cuadro gaditano. Sin embargo y a pesar de la insistencia visitante, el San Roque de Lepe consiguió en el último minuto del encuentro adelantarse en el electrónico merced a un tanto de Borja Domínguez. Esta derrota sienta como un verdadero jarro de agua fría para un Salerm Puente Genil que se mereció mucho más sobre terreno gaditano.