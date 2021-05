Rocío Gálvez, subcampeona de la Copa de la Reina

Un nuevo logro para su palmarés. La vida de los deportistas es efímera y escasos son los casos que alcanzan la élite por mucho que entrenen y trabajen, solo unos pocos tienen ese privilegio que se marcha rápidamente si no se consigue conservar un nivel alto conforme los meses van pasando. Por ello, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Aun así, hay profesionales que lo logran y son referentes en sus diferentes ámbitos como es el caso de Rocío Gálvez. La jugadora del Levante UD es una líder dentro del fútbol femenino cordobés y lo ha reafirmado con el subcampeonato de la Copa de la Reina conseguido con el cuadro granota ante el todopoderoso FC Barcelona. Y es que el conjunto blaugrana se hizo con el último trofeo que le acredita como ganador del triplete -Campeonato de Liga, Copa de la Reina y Champions League-, aunque no sin sufrimiento, viendo como las visitantes se iban acercando en el marcador después de conseguir una ventaja cómoda antes del paso por vestuarios.

Y es que el Levante UD accedió a la gran final merced al tanto postrero de Rocío Gálvez. La cordobesa estuvo en el sitio idóneo en el momento justo para adelantar a su club frente a su ex equipo, el Atlético de Madrid. Gracias a esta acción, la entrenadora María Pry siguió confiando en la defensora, aunque el rival era de mucha mayor envergadura. Enfrente estaba un FC Barcelona que asestó su primer golpe cuando tan solo habían transcurrido cinco minutos del inicio del encuentro por medio de Patri Guijarro. Esta tendencia fue en aumento de tal manera que, tras sobrepasar el ecuador de la primera mitad, el Barça iba ganando 3-0 merced a los tantos de Alexia Putellas y Marta Torrejón. Aun así, el cuadro granota no quería cerrar su participación en la Copa de la Reina de esta manera y recortó la distancia durante la segunda mitad, logrando ponerse a tan solo un gol después de los tantos de Alba Redondo y Estefanía Banini. Sin embargo, el conjunto blaugrana tenía el partido muy controlado y volvió a incrementar la renta gracias a Putellas, logrando el título copero y, por consiguiente, un triplete histórico para la entidad catalana.

Aun así y a pesar de su corta edad, Rocío Gálvez sigue engordando su palmarés a velocidades endiabladas. Y es que la cordobesa consigue el subcampeonato de un torneo que ya logró levantar en el año 2016 con la elástica colchonera, justo una temporada antes de coronarse como campeona de la Liga Iberdrola también con la camiseta del Atlético Madrid. Asimismo, la defensora también se ha impuesto con las categorías inferiores del combinado nacional, cosechando dos subcampeonatos europeos con la selección sub-17 en Inglaterra e Israel. Por otro lado, Gálvez, a sus 24 años, ya sabe lo que es competir en los equipos referentes del fútbol femenino nacional, defendiendo los colores del Real Betis y Atlético de Madrid justo antes de pasar a enfundarse la camiseta del Levante UD. Un futuro prometedor, pero con la ilusión propia de vivir el presente.