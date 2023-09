Montse Tomé: “Hemos logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante”

Más tranquila, con las ideas más claras y con las miras puestas en el futuro, pero siempre con el balón por delante. Así se ha mostrado Montse Tomé en la que ha sido su cuarta comparecencia de prensa, la primera en tierras cordobesas después de que el combinado nacional recalase el domingo en la provincia andaluza. Todo el revuelo que se ha generado en torno a la selección española parece haberse dejado, al menos de momento, apartado. Y es que hay en juego, nada más y nada menos, que una plaza en los próximos Juegos Olímpicos. La victoria ante Suecia dio alas, y ahora esas buenas sensaciones se deben refrendar este próximo martes en el duelo ante Suiza que acontecerá en El Arcángel de Córdoba.

Las imágenes de la llegada de la selección española a Córdoba

Más

Cuestionada sobre las situaciones expresadas por la capitana, Alexia Putellas, en su llegada a España, Montse Tomé ha recordado que “hemos crecido mucho en poco tiempo”, y que pese a que han ido “evolucionando”, el fútbol femenino ha tenido “un cambio importante en pocos meses, años, y nos hemos tenido que ajustar a eso”, por lo que “poco a poco han ido ocurriendo esos cambios”. Por ello, la ovetense ha subrayado que están “en un momento clave para que todo avance más deprisa”, y, estando claro “todo lo acontecido estos días”, espera y desea que “todo vaya hacia adelante y positivamente.

Uno de los momentos claves para Tomé ha sido la llamada de Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes. Una llamada que la ovetense agradece, ya que le dio la confianza necesaria para seguir en el puesto, pese a que en ningún momento dudó “de lo que sentía dentro de la profesión”. “Había tenido poco tiempo para preparar mi staff, para pensar en la planificación de estos dos días, pero me sentía con confianza, fuerte y preparada, por todo lo que he vivido en estos cinco años con estas jugadoras”, ha confesado, reconociendo que “nadie esperaba una situación así”, ya que fue “algo excepcional a lo que tuvimos que adaptarnos, y creo que reaccionamos bien”. “Agradezco las palabras de Víctor Franco porque yo tenía confianza, pero dan ese impulso que en momentos así también se necesita”, ha concluido al respecto.

Cerrando el capítulo de la polémica, antes de dar paso al fútbol, Montse Tomé ha afirmado que nunca sintió que las jugadoras pidieran su destitución. “No sentí que eso podía ser algo que se solicitaba”, ha subrayado, explicando que no logró “transmitir lo que sentía”, ya que desde el primer momento se sintió “fuerte y con confianza”. “Me encanta el fútbol, y todo lo que está cerca de eso soy capaz de controlarlo mejor. A eso me dediqué este tiempo. Al sentarme aquí siendo mis primeras ruedas de prensa, pues igual no transmití esa fuerza. Era un momento difícil. Lo que pasó fue algo que no nos hacía felices, todo lo contrario”, ha añadido. Sin embargo, también ha confesado que ya está “más tranquila”, una vez se han podido “realizar esas cosas que pedían -las jugadoras-, y que ellas se centraran en el fútbol y nos dejaran trabajar en lo que teníamos preparado”, hecho que hizo que se les cambiase “la cara” y pudiesen “ejercer nuestra profesión”.

“Estos días han sido más tranquilos, ellas tienen ganas, y estamos preparadas para afrontar el partido”

También ha abordado el tema de la capitanía, liderada por Alexia Putellas e Irene Paredes, y completada por Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. “Es algo que hablé con todas, porque creía y entendíamos, aunque al final soy yo quien toma las decisiones pero tengo un staff que me apoya y alienta, que por lo especial y extraordinaria que era esta concentración, que entre ellas eligieran cuatro capitanas, y Alexia e Irene eran las más votadas”, ha explicado la ovetense, recordando que “iban a ser para esta concentración por todo lo acontecido”, pero destacando que “es una muestra del compañerismo del grupo”. “Estamos en un deporte colectivo donde tiene que primar ese tipo de valores. Llevo mucho tiempo en el fútbol femenino y una de las cosas de las que he presumido siempre es de lo que transmiten mis jugadoras, y dice lo que ellas son”, ha añadido.

Al preguntársele sobre qué le han transmitido las jugadoras a Montse Tomé, la seleccionadora ha reconocido que “los primeros días de la concentración notábamos una sensación de algo raro que se tenía que solucionar”, pero que han “logrado hablar, mirarnos, ser sinceras y dar un paso hacia adelante”, aludiendo a que siempre ha dicho que cuenta “con un tipo de jugadoras profesionales al cien por cien”, que lo han sido y que “después de la victoria contra Suecia”, las ha visto “con alegría y disfrutar mucho del partido”. “Tenemos que ver que estas jugadoras lo que mejor saben hacer es jugar a fútbol. Tenemos cosas que mejorar, está claro, pero estos días han sido más tranquilos, ellas tienen ganas, y estamos preparadas para afrontar el partido de mañana”, ha concluido al respecto.

“Me considero una persona, con mis valores, con una capacidad de organizar el trabajo diferente”

Pasando ya a un plano más deportivo, la seleccionadora nacional ha descartado un exceso de confianza tras el 5-1 que lograron contra Suiza en su último encuentro el pasado mes de agosto, apuntando que “cada partido es un mundo”, y que “los rivales, aunque sean los mismos, cambian”. “Aquél partido se dio como se dio, empezamos perdiendo, le dimos la vuelta al marcador, después pudimos tener ventaja y al final fuimos vencedoras con un marcador de 5-1. Este lo hemos preparado con la misma capacidad, con las mismas ganas, pero quizás con cosas diferentes porque hemos también hecho el análisis del último partido del rival, que pierden 1-0, y prevemos un contexto parecido que puede cambiar en momentos, y estamos preparando ese momento”.

🗣️ @montse_tome: "Este partido lo hemos preparado con la misma capacidad y ganas que el del Mundial, pero con detalles diferentes".#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/r1qz0sLMzY — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) 25 de septiembre de 2023

Así, Montse Tomé espera ver poco a poco su toque en la selección. “Me considero una persona, con mis valores, con una capacidad de organizar el trabajo diferente, desde mi staff hasta como me puedo organizar con las jugadoras en charlas y en lo relacionado con lo deportivo, y luego en el juego”, ha comenzado explicando, antes de añadir que “un entrenador es capaz de transmitir el fútbol que lleva dentro”, haciendo referencia a su etapa como jugadora. Todo ello, sumado a “la suerte de que estamos rodeados de jugadoras que nos dan ese tipo de juego asociativo, vertical, con intención de ir a por la portería rival, intenso en defensa, solidario, que colabora y que todas formamos parte de todo”, hace que todo sea más sencillo. “Tratamos de hacerlas creer, porque contamos con un grupo de jugadoras que tienen presión, y eso lo tenemos que ayudar a gestionar, y ese es mi sello”, ha puntualizado.

Es por todo ello que se sienten “preparadas para coger las últimas sensaciones, asimilar las claves para ganar y ejecutarlas” en el duelo ante Suiza. Pese al “poco tiempo que tenemos” para ello, cuerpo técnico y jugadoras han “hablado bastante durante la sesión de vídeo del plan de partido”, y ha visto que “las jugadoras captan los conceptos súper rápido y lo ejecutan casi sin entrenamiento.

Por último, en un plano más personal, ha puesto en valor la ayuda que ha recibido tanto “de las personas de comunicación, que son quienes me comentan cómo puede ser la rueda de prensa”, como “del psicólogo, Emilio, que es una nueva incorporación y me ayuda a dirigir el mensaje”. Así, se ha mostrado como una persona “sincera, que dice lo que siente y lo que piensa”, y que de igual modo intenta “ser alguien que va de frente, que dice las cosas como las piensa”, hecho que le da “cierta tranquilidad cuando me pongo delante de los micrófonos en las ruedas de prensa”.

“Córdoba tiene la oportunidad de ver a las campeonas del mundo”

Como colofón a la rueda de prensa, Montse Tomé también se ha referido a la ciudad, Córdoba, para hacer un último llamamiento. Ya son más de 12.000 entradas vendidas, a lo que ha mostrado “agradecimiento”, ya que desde que llegaron a la ciudad “todo han sido aplausos y cariño”, y eso “para las jugadoras es muy positivo”. Por lo tanto, anima a que “se animen a venir al partido”, ya que “tienen la oportunidad de tener a las campeonas del mundo aquí, en un partido de nivel, donde ver a las jugadoras en acción”. por lo que desea “que las apoyen, que estén cerca, y que en los momentos del partido que necesiten ayuda, si tenemos al público de nuestro lado, es un plus más”.