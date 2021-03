Manuel Fernández: "Confío en que el equipo esté a la altura para saber competir cada partido"

Un sueño con un camino arduo por delante. Después de que el CD Pozoalbense hiciera historia al clasificarse por primera vez para una fase de ascenso a la Liga Iberdrola, el siguiente paso en la senda le enfrentará con otros siete clubes. Sólo habrá un premio, un vencedor. Por unas u otras circunstancias, no siempre los que no ganan estarán sumidos en la más honda de las tristezas. Partiendo de la salvación en Reto Iberdrola, el hecho de estar en esa fase de ascenso no es otra cosa que el fruto de un trabajo de meses atrás. Aunque no restarán esfuerzos por intentarlo. El Villarreal, máximo aspirante y que partirá como primero en la segunda fase, es el rival a batir. Justo por detrás está el Pozoalbense, que, salvo un tramo irregular con dos derrotas, ha avanzado con paso firme y que certificó su liderato tras vencer al Granada en la última jornada.

Su técnico, Manuel Fernández, es uno de los artífices para que el cuadro blanquillo pueda aspirar a jugar en la máxima categoría nacional. Atiende a CORDÓPOLIS y muestra su plena confianza en el grupo, con mezcla fructífera de experiencia, juventud y nacionalidades varias. "El objetivo es hacer las cosas lo mejor posible y ofrecer una imagen que ayude al futuro del club", asegura el técnico de Pozoblanco ante una fase que "se encara con mucha ilusión sabiendo que el margen de error es muy pequeño al competir con clubes y plantillas tan importantes". Con el mismo ritmo de entrenamiento que en la primera fase, tal y como atestigua el preparador de la escuadra pedrocheña, "con intensidad y enfocando el play off con mucha ilusión", llegarán al inicio de liga ante el Alhama murciano.

El debut en esta segunda parte de la temporada ya tiene fecha y hora: el próximo sábado 20 de marzo a las 17:00 en el Municipal de Pozoblanco. "La clave para esta segunda fase es venir ofreciendo el trabajo que el equipo ha mostrado en la primera fase. El equipo debe mejorar muchos aspectos, todo es mejorable y en ese consiste el trabajo semanal en aumentar la seguridad del equipo", explica Manuel Fernández, que también tuvo palabras de elogio para los refuerzos de invierno que dieron un salto al equipo. "Estamos súper contentos con las incorporaciones, sabíamos el tipo de refuerzos que necesitábamos y creo que hemos acertado", agrega.

El Alhama CF es un rival que conoce de primera mano, pues mantiene una relación de amistad con su técnico, Juan Antonio García, más conocido popularmente como Randri. "Me ha hecho estar muy cerca de ellos en la primera fase y creo que no será fácil competir con una plantilla tan completa", señala al respecto el entrenador del Pozoalbense, que contrapuso el halago con la capacidad de sus jugadoras para triunfar en el primer partido de la siguiente fase y en los que vengan. "Confío en que el equipo esté a la altura para saber competir cada partido. Ahora estamos centrados en Alhama de Murcia, un equipo muy sólido y de mucha capacidad", asevera. El duelo entre pedrocheñas y murcianas abrirá la primera jornada de esta segunda fase, donde las locales se permitirán, desde su segundo puesto, la licencia para soñar.