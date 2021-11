Joao Bravo, velocidad para el perfil izquierdo aracelitano

El mercado invernal ya ha dado su particular pistoletazo de salida y aún no ha llegado ni el mes de diciembre. Los equipos que están emplazados en la quinta categoría del fútbol nacional -lo que se denomina Tercera RFEF- han visto como la ventana de fichajes no se ha cerrado después del mes de agosto, por lo que todos los clubes pueden dar bajas o altas a su primera plantilla siempre y cuando vean una buena oportunidad, como es el caso del club aracelitano. Tras anunciar la baja de Vitolo el pasado 19 de noviembre por no rendir a la altura de lo esperado, el Ciudad de Lucena ha anunciado que Joao Bravo es la primera incorporación del conjunto dirigido por Dimas Carrasco. Este joven lateral izquierdo llega a Lucena para intentar conseguir el ascenso a Segunda RFEF.

A pesar de su juventud, este jugador tiene experiencia tanto en categoría preferentes, como en Segunda B o Tercera División. Joao Bravo llega al Ciudad de Lucena procedente de un Real Avilés donde cuajó una gran temporada gracias a sus tres goles. Además, el lateral izquierdo ha vestido las camisetas de Caudal Deportivo, Santboià y Badalona para formarse y crecer como futbolista. Gracias a su trayectoria, Bravo afronta un mayúsculo reto, ya que el conjunto aracelitano deberá pelear hasta final de temporada por ascender a Segunda RFEF.

Aunque no ha sido el único movimiento que se ha realizado en los últimos días. El Ciudad de Lucena comunicó que había llegado a un acuerdo con Víctor González -más conocido como Vitolo- para rescindir su contrato que le vinculaba con el club cordobés. Este jugador canario llegó a la provincia Córdoba procedente del Real Avilés, equipo asturiano de Tercera, y antes pasó por otros clubes como el Unionistas de Salamanca, el Borja zaragozano o el Plasencia, pero no ha tenido la continuidad oportuna en territorio andaluz. Este profesional tan solo ha podido disputar tres partidos en los que ha aglutinado 42 minutos, rendimiento razonable para que ambas partes hayan decidido terminar con su vinculación.