Eric Ruiz, un cerrojo para la portería del Córdoba B

Los movimientos siguen sucediéndose en Tercera RFEF y los clubes intentan apuntalar sus plantillas lo antes posible en busca de que la filosofía de sus respectivos técnicos cale de manera eficaz en los futbolistas. Gracias a esto, los equipos cordobeses que están inmersos en el Grupo X del quinto escalón de este deporte a nivel nacional continúan con su particular trabajo y han vuelto a producirse movimientos. Por un lado, el Córdoba B ha anunciado la incorporación de un guardameta con experiencia en las categorías inferiores de la selección española, mientras que el Salerm Puente Genil ha comunicado la desvinculación de uno de sus futbolistas.

Puente Genil, Ciudad de Lucena y Espeleño se mantienen firmes en Tercera RFEF

Saber más

Por un lado, el filial blanquiverde ha conseguido atar a Eric Ruiz, un joven arquero procedente del CD Eldense, equipo que ascendió a lo largo de la pasada temporada a Primera RFEF desde el Grupo V de Segunda RFEF. “El futbolista pasó por las canteras de la UD Almería, Sevilla FC y Real Betis en su etapa formativa, además de ser internacional con la selección española sub 17, sub 18 y sub 19. Eric, que tiene la doble nacionalidad, española y colombiana, se trata de un portero ágil, con buenos reflejos y que destaca por su seguridad. Desde el Córdoba CF le damos la bienvenida y le deseamos toda la suerte en su etapa de blanquiverde”, relata el club califal en un escrito expuesto en su página web.

Mientras tanto, el Salerm Puente Genil ha comunicado una salida en el plantel dirigido por Juanmi Puentenueva, ya que Alejandro Manzorro no vestirá la elástica pontana a lo largo de la próxima temporada en el Grupo X de Tercera RFEF. Lo cierto es que este mediocentro había tenido continuidad a lo largo de la pasada campaña regular, debido a que disputó un total de 19 partidos, siete de ellos como titular en los que pudo anotar un gol.