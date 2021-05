Cuatro cordobeses continúan en el camino, ya en su final, hasta Segunda A

El sueño prosigue para un buen número de ellos. Aunque son más los que dicen adiós tras las primeras eliminatorias. Cuatro cordobeses, de los once al principio, continúan en el camino hasta Segunda A, que en un visto y no visto entra en su etapa final. La reestructuración de la división de bronce trae consigo la existencia de sólo dos rondas y no más como es habitual. De ahí que el próximo fin de semana, después del pasado, ya se decidan los cuatro clubes que la próxima temporada van a militar en el fútbol profesional español. Pese a la dificultad del trayecto, la representación de la provincia en este sentido, y en efecto, se mantiene. Gracias a la clasificación del Algeciras y el Ibiza aún existe opción de incluir jugadores de la tierra en la categoría de plata.

La mayor presencia de futbolistas de Córdoba se produce en el Algeciras, entidad que sigue con su magnífica temporada -e inesperada y sorpresiva puede añadirse- con un trío de la provincia. Porque en el conjunto dirigido por Salva Ballesta se encuentran los exblanquiverdes Fran Serrano y Dani Espejo, así como el guardameta Gonzalo Piña. Los dos primeros son piezas muy utilizadas por el técnico del cuadro rojiblanco, no lo es tanto el portero, de una juventud aún abrumadora -cuenta con 21 años-. Sea como fuere, los tres tienen opción de celebrar el ascenso a Segunda A después de eliminar en primera eliminatoria al San Sebastián de los Reyes (1-3), que también tiene en sus filas a un cordobés. Se trata de Manuel Miquel, que de esta forma pierde el tren hacia la categoría de plata. Los del Campo de Gibraltar se miden el próximo sábado, en el Francisco de la Hera, a la Real Sociedad B.

Si vence, el Algeciras va a estar la próxima campaña en Segunda A. Igual sucede si lo consigue el Ibiza, que se enfrenta al UCAM Murcia el domingo por otra de las cuatro plazas en juego. Sabido es que en el conjunto balear se halla uno de los futbolistas de mayor calidad y con más nombre de los últimos años de la provincia. No es otro que Javi Lara, quien por segundo año consecutivo lucha en las islas por el retorno, a nivel individual en este caso, a la división de plata. Tiene ocasión de hacerlo tras una difícil primera ronda, en la que su equipo eliminó con extrema complicación a otra escuadra que tiene a un jugador de la tierra entre sus integrantes. Los ibicencos superaron la eliminatoria inicial gracias a su mejor posición en la segunda fase de la liga tras igualar a cero con el Real Madrid Castilla.

Precisamente en el filial blanco está una de las grandes promesas, que poco a poco derriba una puerta inmensa además, del fútbol cordobés. Éste es Antonio Blanco, que no pudo ayudar a que el segundo equipo de Chamartín pudiera seguir adelante en la compleja, y a la vez corta esta vez en play off, transición hasta Segunda A. Otro que se queda sin opciones de ascender es Adrián Crespo, toda vez que su equipo se midió a uno de los máximos favoritos esta campaña en la ronda inicial. El defensa natural de Ochavillo del Río defiende la elástica del Zamora, que tras ser tercero en el Grupo I-A y después en el I-C, cedió ante el Badajoz (2-0). Los extremeños, por cierto, han de sellar su pasaporte a la superior categoría ante el Amorebieta el próximo sábado.

Con todo, el mayor daño en lo que se refiere al fútbol de la provincia se produce en un escenario muy próximo a Córdoba. Es Linarejos, donde los aficionados del Linares Deportivo no van a tener ocasión de poner el broche de oro a un sobresaliente curso. Porque el conjunto azulón cayó a las primeras de cambio el ya citado Amorebieta por 1-2. De esta forma, cierran el capítulo de la ilusión del salto al fútbol profesional hasta cuatro jugadores de la tierra. Son José Cruz, que ya luchó por el ascenso la campaña anterior con el Marbella, Fran Morante, Fran Lara y Hugo Díaz. Todos ellos tuvieron protagonismo en el cuadro jiennense a lo largo de la temporada y ahora ven cortadas de raíz sus esperanzas. A todo esto, por si fuera de interés, la cuarta y última posición en Segunda A se va a dirimir en El Plantío, en un duelo entre el Burgos y el Athletic B, el próximo domingo.