La Covid-19 se mantiene en Lucena: otros tres positivos y encuentro aplazado

No cesa. Y la Tercera RFEF sigue siendo la gran perjudicada. Prácticamente no hay día en el que no haya una novedad en torno a los cordobeses de dicha categoría y sus persistentes problemas con la pandemia. Ya sea de forma directa o indirecta. Es más, ya la pasada jornada, ninguno de los cuatro representantes de la provincia pudieron disputar sus compromisos, y para esta semana ya se sabía que el Córdoba B no actuará por diversos positivos en su rival. En este sentido, otro que tampoco se vestirá de corto es el Ciudad de Lucena, que precisamente tuvo que aplazar su encuentro ante el filial blanquiverde por contagios en su plantilla. Así, la entidad aracelitana ha informado este miércoles que los afectados siguen aumentado.

Así es, a través de sus redes sociales, el club ha expuesto que en las últimas pruebas realizadas, se han detectado tres nuevos casos positivos en la plantilla. Eso sí, "los jugadores afectados se encuentran en sus respectivos domicilios y siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias", argumenta la entidad.

Por tanto, minutos después de ha hecho oficial el aplazamiento del partido que debían disputar este próximo domingo, 16 de enero, en la cancha del Recreativo de Huelva.