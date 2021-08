Mosquera se queda, pero en el B

Sus comparecencias son tan habituales que cada vez son menos las novedades que puede aportar. Aunque siempre queda un apunte por hacer o un hecho por confirmar. Es lo que sucede en esta ocasión, en que de nuevo el director deportivo del Córdoba, Juan Gutiérrez Juanito, aborda distintos temas a petición de los periodistas. Todo en la tercera presentación doble de futbolistas, esta vez con el protagonismo compartido por Simo Bouzaidi y Adrián Fuentes. Dentro de esta enésima ronda de preguntas, señala que Ferney Mosquera se queda, si bien para el equipo dependiente -o filial-. Por tanto, el colombiano se suma al conjunto dirigido por Diego Caro.

El futbolista, central de 20 años, se incorporó a los entrenamientos del primer equipo el 20 de julio. Su presencia en El Arcángel sorprendió, pero la explicación desde el club resolvió posibles dudas. La entidad decidió tenerle a prueba sin cerrar la puerta al que era su elegido para cerrar la parcela defensiva con una licencia sub 23, Ricardo Visus. Con el paso de los días, terminó de confirmarse que, en efecto, Ferney Mosquera era opción para el B. Dicha circunstancia la adelantó el digital Cordobadeporte y después de informar el perfil Canal Blanquiverde en Twitter (@canblanquiverde) de que la vinculación era un hecho, Juanito ha certificado que el colombiano va a estar con el cuadro dependiente. “Hemos llegado a un acuerdo y tiene firmado su contrato con el filial”, ha precisado.

Acerca del zaguero ha apuntado el director deportivo del Córdoba que aún le resta por crecer, lo que no evita que haya confianza en su evolución. “Tiene que ir aprendiendo muchos conceptos, afinarse, pero vamos a darle este año”, ha expresado al respecto. Más allá de la figura de Ferney Mosquera, Juanito ha reiterado que “Abreu y Valtteri (Vesiaho) tendrán dinámica prácticamente siempre con el primer equipo”. En este caso no existe noticia pues la participación de ambos jugadores, fichajes que son para el equipo de Diego Caro, han estado desde el principio a las órdenes de Germán Crespo.

Por otro lado, al encargado de confeccionar la plantilla del conjunto blanquiverde se le ha cuestionado sobre la posibilidad de más incorporaciones más allá de la prevista de Ricardo Visus. “Siempre hay que estar preparado en el mercado. Nosotros seguimos mirando y todo va a depender de la estabilidad que tengamos”, ha apuntado de inicio. Aunque la realidad es que el plan es no variar el plan, valga la redundancia. “Ahora mismo estamos tranquilos y parece que no habrá movimientos y la plantilla se cerrará con Visus”, ha zanjado en este sentido. Al fin y al cabo, 14 contrataciones -con la del central sub 23 del Betis- y dos promociones desde el B son suficientes.

Además, en cuanto a la configuración del plantel, Juanito ha mostrado su confianza en el progreso de la escuadra califal. “El equipo va a ir mejorando”, ha dicho apenas dos días después de que el Córdoba abriera su calendario de amistosos con derrota ante el Linares. “Son jugadores nuevos y cuesta que todos se vayan entendiendo, pero lo bueno es que los hemos traído a principio de pretemporada”, ha subrayado el director deportivo blanquiverde para concluir.