El Ciudad de Lucena vence al Córdoba B en el derbi cordobés de Tercera RFEF

Pleno de victorias cordobesas en la jornada de recuperación de partidos del Grupo X de Tercera RFEF. Pozoblanco y Puente Genil, que recuperaban sus respectivos partidos aplazados de la jornada 20, vencieron sus duelos y se acercan a sus objetivos. Por otro lado, Ciudad de Lucena y Córdoba B afrontaban el derbi cordobés que debió disputarse el pasado 9 de enero, pero que se vio suspendido ante la incidencia de la Covid-19. Ahora, con ambos equipos jugándose el tipo por lograr un puesto en las plazas de cabeza de la tabla, el duelo se tornaba fundamental para las aspiraciones de los dos conjuntos cordobeses, conscientes de que, conforme va avanzando la temporada, los fallos cogen cada vez más peso.

El Salerm Puente Genil fija su mirada en el play off

La jornada abría con un interesante Salerm Puente Genil - Sevilla C que debía servir para que los locales diesen un salto importante en la clasificación. Sin embargo, la tarea se complicó desde un principio, ya que el Sevilla C mostró sus armas y demostró que no viajaba al Manuel Polinario sin intención de llevarse los tres puntos. La primera mitad del partido estuvo protagonizada por la igualdad entre ambos conjuntos, con los dos equipos presionando y apretando para tratar de lograr el primer tanto. En cambio, este no llegaría hasta la segunda mitad cuando, en el minuto 49, Diego Talaverón ponía por delante a los hispalenses. Todo parecía torcerse para los de Puentenueva que, sin embargo, no bajaron los brazos y siguieron luchando.

Fruto de la insistencia, finalmente, el balón acabó entrando, aunque no sin suspense ya que hubo que esperar hasta el minuto 76 para que Cuenca hiciese el 1-1. Y ya, siguiendo la tendencia en alza, finalmente los pontanos lograron darle la vuelta al marcador cuando apenas restaban cuatro minutos para el final del encuentro. Ezequiel lograba instaurar el 2-1 definitivo en el marcador que aúpa al Salerm Puente Genil hasta la séptima plaza, a tan solo dos posiciones y cuatro puntos de los puestos de play off, y con una buena racha de resultados que hace confiar en la revolución de Puentenueva.

El CD Pozoblanco logra encadenar su tercer partido sin perder

Siguiendo con las buenas noticias, otro de los conjuntos cordobeses que ocupan el Grupo X de Tercera RFEF es un CD Pozoblanco en buena forma. Los pozoalbenses, en otro importante duelo aplazado, recibían al Conil en su feudo con la intención de superarle en la tabla y así instaurarse en la mitad alta de la clasificación. Siguiendo la estela del Salerm Puente Genil, el Pozoblanco ambicionaba a ocupar la octava posición, y salieron al encuentro con la firme intención de lograrlo. Y lo cierto es que el encuentro comenzó con la intensidad por todo lo alto, con un tanto inicial del Conil anulado por fuera de juego a los dos minutos de partido. Contestó rápidamente un conjunto cordobés que, mediante Tommy Montenegro, instauró el 1-0 en el electrónico cuando el marcador apenas marcaba el minuto seis de partido.

Sin embargo, los de Antonio Jesús Cobos no cesaron en su empeño pese a la pronta ventaja, y siguieron insistiendo pese a que el marcador no se movió en toda la primera mitad. El paso por vestuarios reavivó a un CD Pozoblanco que salió a los segundos 45 minutos con el gol entre ceja y ceja. Primero fue el propio Montenegro el que lo intentó, y luego sería Diego Gámiz, aunque finalmente el segundo tanto lo firmaría Álex Machado tras rematar un balón suelto en el área. No pasarían ni cinco minutos hasta que una nueva jugada de ataque local acabase en gol, esta vez obra de Manu Moya, que ponía el 3-0 con la testa y aseguraba que los tres puntos no se movían del coliseo pozoalbense. La expulsión de Moha para los locales en el 60 pudo desequilibrar un poco el equipo, y fruto de eso acabó llegando el 3-1, pero finalmente los puntos no se movieron y el Pozoblanco firma una importante victoria que le aúpa hasta ese ansiado octavo puesto.

El Ciudad de Lucena se asegura un frenético derbi cordobés

El último partido en dar comienzo ha sido el tan esperado derbi cordobés, que enfrentaba al Ciudad de Lucena con el Córdoba B en el Estadio Ciudad de Lucena. Con ambos conjuntos ocupando los puestos de play off en el Grupo X, la importancia que cobrara el encuentro aumentaba puesto que, ya a estas alturas de la temporada, un error podría suponer el decir adiós al ascenso a Segunda RFEF. Sabiendo esto, fueron los locales los que salieron mejor al encuentro, mucho más enchufados y conscientes de la relevancia del derbi. No tardarían en abrir el marcador los pupilos de los Carrasco, ya que, cuando corría el minuto dos de juego, Zequi Díaz instauraba el 1-0 en el luminoso gracias a un buen tanto. Intentaría el Córdoba B responder pero los locales, con la ayuda de su afición, lograron imponerse y, en el 22, Javi Forján hacía el 2-0.

Ya con los dos tantos de ventaja, los lucentinos bajaron la marcha intentando dormir el partido, y los blanquiverdes, aún resintiendo ese segundo tanto, no reaccionaron. El paso por vestuarios, sin embargo, logró reavivar al Córdoba B, que introdujo un triple cambio fundamental. Rober, Juanma Bernal y Jan Valtteri ingresaban al terreno de juego y, apenas 12 minutos después, el propio Rober era el encargado de añadir el picante al partido anotando el 2-1 gracias a una buena jugada personal. A partir de este momento, el partido volvió a subir de revoluciones, con un Córdoba B que buscaba con ahínco el tanto del empate. Sin embargo, finalmente, el 2-1 acabó siendo el resultado definitivo, y el Ciudad de Lucena se llevaba así un relevante derbi cordobés que sirve para que los pupilos de los Carrasco asciendan hasta la tercera posición, mientras que los blanquiverdes, en quinto lugar, ven peligrar su puesto en el play off.