Tropiezo en el peor momento

Caída en el peor momento. Un Ciudad de Lucena insistente se topó con una muralla jerezana y no pudo sumar de tres en un encuentro crucial para las aspiraciones celestes. El Xerez Deportivo se llevó los tres puntos del Estadio Ciudad de Lucena en el duelo aplazado de la segunda fecha, quedándole a los lucentinos sólo dos balas para recortar distancias con el propio cuadro gaditano como con el San Roque de Lepe, que tienen viento de cola para meterse directamente en la futura cuarta categoría del fútbol español.

Eso sí, el partido comenzó con dominio repartido para los dos equipos, aunque las ocasiones pertenecían a los jerezanos. En los primeros minutos, Jacobo y Antonio Sánchez avisaban sobre la portería de Adri Soto, también fruto de la presión azulilla en campo rival. Así, la primera oportunidad clara llegó para el autor de la última llegada con peligro del Xerez Deportivo. Sánchez transformó una pena máxima rozando el ecuador de la primera mitad, trastrocando en gran medida los planes de Dimas Carrasco en el encuentro. Con la continuación de superioridad jerezana y la incapacidad lucentina de generar ocasiones de peligro, se llegó al tiempo de asueto con todo por decidir.

En la reanudación se vio a un conjunto aracelitano con más intención y que avisó a los dos minutos con un disparo desviado de Nacho Fernández y, algo más tarde, poniendo a prueba al guardameta visitante Camacho. A pesar de la insistencia en los primeros minutos, el Ciudad de Lucena no pudo llegar con más claridad a la meta rival, incluso con el técnico local intentando mover el avispero en busca de reacción. El lógico empuje celeste no tenía premio ante un Xerez Deportivo bien organizado en defensa y que no permitía resquicio en sus líneas. La resistencia dio beneficio y el cuadro de Rafael Coca, que se llevó tres puntos para meterse como líder de los puestos de acceso a Segunda RFEF. En el caso de los cordobeses, ve desechada una oportunidad de comprimir la tabla clasificatoria para unas dos jornadas de altos ritmos cardíacos.