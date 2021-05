Álvaro Cejudo cuelga las botas con una emocionante carta

“Se acaba mi carrera como futbolista, empiezan otros proyectos. Adiós a todos, adiós al fútbol. Un saludo y suerte en el futuro”. Así concluye una extensa carta que significa la despedida de uno de los jugadores de la provincia más destacados de los últimos tiempos. La firma Álvaro Cejudo, quien el próximo sábado va a cerrar una amplísima trayectoria en el césped. Lo va a hacer con la elástica del Racing en un duelo con el Ebro que ya es intrascendente pues el conjunto cántabro tiene asegurada la presencia en Primera RFEF la próxima temporada desde algunas semanas atrás. El futbolista de Puente Genil, de 37 años, anuncia su retirada de manera muy personal, con un texto en que no sólo trata su situación sino que se dirige a los más jóvenes.

En su carta, Álvaro Cejudo precisa a quienes sueñan con seguir sus pasos que para competir en Primera lo esencial es mantener esfuerzo y constancia. “No van a llegar los mejores. Llegarán los que más trabajen, los que no se den por vencidos cuando no jueguen, los que tengan talento pero necesariamente amen entrenar, competir y vivir por y para ello”, explica antes de dar un aviso. “Vais a tener que renunciar a muchas cosas en vuestra juventud, pero las grandes metas necesitan grandes sacrificios”, dice a continuación. Además, el todavía futbolista, aunque por unos días sólo, aborda el significado del triunfo. “Para mí, he tenido éxito. No he ganado la liga en Primera, ni la Champions League, no he jugado ni en el Barça ni en el Real Madrid, pero he llegado a ser el mejor jugador posible, el mejor yo”, indica para concluir que “de eso se trata”.

Por supuesto, el pontano habla de su carrera y señala que “son muchos los momentos que han sido inolvidables”, por lo que es “imposible nombrarlos todos”. “Mis primeros pasos en el Puente Genil, mi paso por las categorías inferiores del Betis, mi cesión en el Coria, dos maravillosos años en Ceuta, mi debut en el fútbol profesional con la UD Las Palmas, mi explosión en Osasuna, mi vuelta al Real Betis, mi experiencia en Sídney y mi último aliento en el Racing de Santander”, expone con emoción. “Eso es todo. Aunque no es poco… 32 años entre un extremo y el otro y no ha sido un camino fácil, sino muy difícil”, agrega. Apunta además un agradecimiento múltiple, si bien lo hace muy especialmente a su familia.

Álvaro Cejudo Carmona (Puente Genil, 1984) inició su periplo en los terrenos de juego en su pueblo natal, donde fue descubierto por el Real Betis. En las categorías base de la entidad sevillana se formó, con una cesión de por medio al Coria. Todavía tenía que dar el gran salto, lo que se produjo tras su participación durante dos temporadas con el Ceuta en Segunda B. Con la escuadra norteafricana disputó 70 partidos oficiales, y su actuación en cada encuentro entre las campañas 2007-08 y 2008-09 hizo que Las Palmas se fijara en él. En 2009 recaló en el conjunto canario y debutó en Segunda A. Jugó en 34 choques de liga y aún debía llegar más alto. En enero de 2011 abandonó el Gran Canaria a modo de préstamo para vestir la elástica de Osasuna.

Fue en Pamplona donde definitivamente se produjo el estallido del cordobés, que a sus 26 años consiguió estrenarse en Primera. Y no para competir en la elite durante unos meses. En Osasuna continuó otras tres temporadas y en ninguna disputó menos de 30 partidos. Su trayecto en el cuadro rojillo concluyó en 2014 tras el descenso a Segunda A, categoría en la que militó pero con otros colores. Volvió al Real Betis, del que fue uno de los hombres claves para firmar el rápido retorno del equipo verdiblanco a la máxima categoría. De nuevo estaba en la elite y así fue durante dos campañas. Tras cerrar ciclo en el club en que había crecido y que después le asignó un papel protagónico, Álvaro Cejudo se lanzó a la aventura internacional y formó parte del Western Wanderers de Sídney en la principal competición de Australia. Fue un año de transición hasta su regreso a España para recalar en otro histórico: el Racing. Con los cántabros celebró un ascenso a la división de plata en 2019 y dice adiós a su carrera en el césped, ahora.