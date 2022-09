Zequi sufre una fractura en su pie derecho

Otro varapalo de inicio para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. De la alegría absoluta a la incertidumbre tras haber caído por un ajustado 4-5 ante Noia Portus Apostoli en el primer compromiso liguero. Una derrota dolorosa, más por el momento que por el trasfondo, teniendo en cuenta que la temporada no ha hecho más que empezar. Sin embargo, la ilusión estaba en su punto álgido y el equipo necesitaba el triunfo para tomar confianza y reenganchar definitivamente a la ciudad. Eso sí, no hay duda que la entrega seguirá intacta y los blanquiverdes tienen aún mucho que demostrar para llegar a su techo competitivo. No obstante, tras la derrota, este domingo se ha confirmado otra mala noticia.

La pegada del Noia desmonta al Córdoba Patrimonio

Saber más

En efecto, el club ha compartido a través de sus redes sociales el parte médico del gaditano Zequi, el cual sufre una fractura en uno de los dedos de su pie derecho, tal y como ha especificado la entidad en su escrito, detallando que la evolución de la lesión marcará su retorno a la actividad deportiva. Por tanto, las dudas recaen ya sobre el ala, uno de los jugadores más determinantes del plantel de Josan González.

La dolencia se produjo en un choque fortuito con un futbolista gallego en el tramo final del partido tiempo, en el que Zequi recibió un duro pisotón por el cual tuvo que abandonar la contienda. Con todo, la preocupación es menor en torno a lo estrictamente deportivo, ya que el equipo descansará este próximo fin de semana y no tendrá de nuevo partido hasta el 24 de septiembre.