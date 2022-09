La pegada del Noia desmonta al Córdoba Patrimonio

Un comienzo dubitativo, pero con la misma ilusión e intensidad que siempre. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no logró empezar con victoria la andadura en su cuarta temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que comenzaba con un duro rival: el Noia Portus Apostoli. Y es que, pese a la condición de recién ascendidos de los gallegos, el conjunto dirigido por Marlon Velasco presentó sus credenciales para lograr una ilusionante campaña ante un Córdoba Patrimonio que le faltó claridad en los últimos metros de ataque. Así, y pese al triplete de Alberto Saura, el encuentro se acabó decidiendo por detalles, ya que los visitantes aprovecharon muy bien sus ocasiones y mostraron una letal pegada.

La batalla comenzó con un duro golpe de realidad para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y es que, en la primera jugada del partido, cuando el marcador aún no contaba ni los primeros 20 segundos de encuentro, Noia lograba ponerse por delante en el marcador gracias a un tanto de Edu Jabá, que superó con un tiro raso a Fabio para colocar el 0-1. Estaba muy activo en la presión el conjunto gallego, y le costaba al conjunto de Josan González sacar el balón jugado, con numerosas jugadas de peligro protagonizadas para los visitantes tras fallos en la salida de balón blanquiverde. Sin embargo, poco a poco fue despertando el Córdoba Patrimonio, apoyándose en un activo Muhammad, que se echó el equipo a las espaldas durante los primeros instantes de juego.

Aún con el 0-1, Noia optó por salir de cinco en el minuto seis del encuentro, aunque no encontró el tan ansiado gol. Las interrupciones eran constantes por parte de ambos conjuntos, con la intensidad y la agresividad como nota dominante en esta primera mitad. Finalmente, en el ecuador de los primeros veinte minutos llegó el segundo tanto visitante, obra de Bruno Gomes, que apareció en el segundo palo de la portería de Fabio para rematar un centro raso y tenso de Neguinho tras una jugada ensayada. No acababa de encontrase cómodo el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sobre el parqué de Vista Alegre, y así lo demostraba el luminoso.

Sin embargo, el público cordobesista logró reactivar a los blanquiverdes, que volvieron a entrar en el partido aprovechando la sexta falta de Noia, que también supuso penalti por agarrón en el área del conjunto gallego. No falló la pena máxima Saura, que se anotó el primer tanto en su cuenta particular con un certero disparo a la escuadra defendida por Henrique. Aún con la reacción, Noia volvería a tener una oportunidad de oro para poner tierra de por medio, con un -doble- doble penalti, detenido en ambas ocasiones por Fabio después de que el colegiado mandara repetir el primero debido a que el guardameta cordobesista se adelantó demasiado. Pese a todo, en el 17 llegó el empate del Córdoba, aprovechando una nueva falta de Noia, que Saura se encargó de traducir desde los diez metros.

Los últimos instantes de la primera mitad fueron de infarto, con ambos conjuntos dando el todo por el todo por irse a vestuarios con ventaja. Tras el gol del Córdoba Patrimonio, llegó la respuesta de Noia Portus Apostoli, con un nuevo doble penalti que, esta vez sí, se encargó de transformar Edu Jabá. La nota negativa vino en forma de lesión, ya que Zequi se tuvo que retirar tras una falta que le afectó en su pie derecho. Con ello, los blanquiverdes apretaron en busca del empate, con sendas ocasiones para Perin y Miguelín desbaratadas por Henrique, pero finalmente el 2-3 fue el resultado al descanso del encuentro.

El paso por vestuarios sentó mejor a los de Josan González, que saltaron al 40x20 decididos a darle la vuelta al marcador. Muhammad protagonizó la primera ocasión para los blanquiverdes, tras la que siguió una doble oportunidad, primero para Edu Jabá, que se estrelló en el poste, y luego para Muhammad de nuevo, que se encontró con el pie de Henrique en última instancia. El partido se rompía por momentos, y eso intentó aprovecharlo el cuadro califa. Jesulito la tuvo en su zurda tras una buena jugada individual, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. No acababan de salirle las cosas en ataque al Córdoba Patrimonio, que lo intentaba una y otra vez sin claridad en los últimos metros.

Con la insistencia local, finalmente, el gol acabó llegando, pero para los visitantes. Edu Sabá firmaba su hat-trick particular con un golazo a la escuadra ante el que nada pudo hacer Fabio. Las imprecisiones eran constantes en ambos conjuntos, pero la pegada de Noia resultó letal para los blanquiverdes. Poco a poco, el Córdoba Patrimonio fue encerrando a Noia en su campo, atosigando a una organizada defensa que desbarataba todas las intentonas locales. Mientras tanto, los de Marlon Velasco esperaban agazapados para lanzar el contragolpe definitivo. Y parecía que llegaba al cumplirse la media hora de juego, pero apareció un salvador Fabio para impedirlo y, en la siguiente jugada, Saura hacía el 3-4 consiguiendo, también, su hat-trick.

Entraba el duelo entonces en una nueva dimensión, con un Córdoba apretando por el empate, y un Noia aguantando, aún más, en su campo. El partido se volvía más loco aún por momentos, con un Saura y un Muhammad muy activos. Entonces, optó Josan por salir de cinco con Perin como portero jugador. Sin embargo, buscando ese ataque que pusiese el empate, un despeje desde campo propio de Lluc acabó entrando sin oposición a la portería del Córdoba, subiendo así el 3-5 al marcador. Se rompían las ilusiones blanquiverdes cuando restaban menos de cinco minutos de juego.

Los últimos minutos sirvieron para que los de Josan González siguiesen buscando el empate con ahínco, mientras que Noia rascaba segundos del cronómetro poco a poco. Ambos conjuntos optaron por jugar sus ataques de cinco, y, en el último minuto de juego, Miguelín consiguió recortar distancias aprovechando un pase en profundidad y rematando desde prácticamente la línea de fondo para superar a Henrique. Las pulsaciones se elevaban en Vista Alegre, con tangana incluida, pero finalmente el ansiado empate no llegó, y Noia logró asaltar el coliseo ribereño rompiendo así las ilusiones de un Córdoba Patrimonio que lo intentó todo para lograr un comienzo triunfante en su cuarto año en Primera División.

FICHA TÉCNICA

CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, 4: Fabio, Lucas Bolo, Miguelín, Caio, Muhammad -cinco inicial-, Jesulito, Jesús Rodríguez, Saura, Pablo del Moral, Zequi, Ismael y Pulinho.

NOIA PORTUS APOSTOLI, 5: Henrique, Marcelo, Neguinho, Edu Jabá, Bruno Gomes -cinco inicial-, Power Raggiati, Altamirano, Hozjan, Pirata y Machado.

ÁRBITROS: Cidoncha Cortés (Comité Extremeño) y Martínez Flores (C. Murciano). Mostraron cartulina amarilla a los visitantes Marcelo, Hozjan y Marlon Velasco, a los blanquiverdes Pablo del Moral, Perin, Jesulito y Jesús Rodríguez, y expulsó al visitante Marcelo por doble amarilla.

GOLES: 0-1 (1’) Edu Jabá. 0-2 (10') Bruno Gomes. 1-2 (12') Alberto Saura. 2-2 (17') Alberto Saura. 2-3 (18') Edu Jabá. 2-4 (27') Edu Jabá. 3-4 (31') Alberto Saura. 3-5 (35') Lluc. 4-5 (39') Miguelín.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala, disputada en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.