Zequi: “El objetivo de todo jugador es intentar luchar por títulos”

Fue el primer fichaje del Córdoba Patrimonio de la Humanidad tras su ascenso a Primera División y ahora, tres temporadas después, es uno de los futbolistas más relevantes de la plantilla del conjunto califa. Con trece goles en sus botas, el gaditano se ha convertido en uno de los jugadores referencia en el ataque de los blanquiverdes, anotando trece goles en la presente temporada, compartiendo así el título de máximo anotador del equipo con el japonés Shimizu. Tras renovar la pasada campaña por dos temporadas más, el futuro de Zequi se tiñe de blanco y verde para, al menos, una campaña más, aunque la tentación de ir a uno de los equipos punteros de la Primera División siempre existirá para jugadores con tanta calidad como la que atesora el gaditano.

Es por ello que no quiere asegurar al cien por cien su estancia en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque sí es cierto que se siente “contento en Córdoba, satisfecho, bien en la pista y con la afición”, por lo que “de momento habrá Zequi un año más”. Diversas cláusulas permiten su salida de la dinámica blanquiverde, aunque él se ve el próximo año luchando porque ese “pasito de este año sea un poquito más, y que de verdad el curso que viene seamos uno de esos candidatos a los ocho primeros, y así intentar pelearlo todo”.

PREGUNTA. Para comenzar, ¿qué valoración haces de la temporada hasta el momento?

RESPUESTA. Respecto al equipo, creo que hemos ido creciendo muchísimo con respecto al año pasado, aunque sí es verdad que cada vez que nos hemos acercado a cosas importantes como la Copa de España o la final four, no hemos sido tan claros y precisos como en otros partidos. Recuerdo el encuentro ante Ribera Navarra, que nos jugábamos el entrar en Copa de España y perdimos, o en nuestra casa ante Santa Coloma, un rival a batir para esa final four y también perdimos. Pero bueno, creo que seguimos constantes, siempre cerca de los ocho primeros, tanto en la primera vuelta como en la segunda, pero el equipo es capaz tanto de lo mejor como de lo peor: competirle al Barcelona, y luego ir a una cancha quizás más igualada y de nuestra liga, y ser capaces de perder.

P. ¿Qué crees que ha sido lo que ha fallado?

R. Quitando a dos o tres compañeros, somos un equipo joven, un equipo que solo lleva tres años en Primera División. Quizás en ese aspecto somos un poco inmaduros a la hora de competir esos partidos en los que realmente nos lo jugamos todo. Creo que nos ha faltado un poquito de chispa. En Tudela estuvimos muy, muy mal, y el partido antes de la final four ante Santa Coloma, igual. Fue un partido muy de correcalles, que al final cayó de su lado, aunque recuerdo dos acciones quedando muy pocos segundos que fallamos en la línea de gol para el empate. Pero bueno, en otros partidos, como contra Jaén o Levante, esos goles los metemos, aunque en ese aspecto no pudo ser, y nos ha privado de competir esas dos competiciones, que eran muy bonitas y algo histórico para Córdoba.

P. Cuatro partidos, cuatro puntos con el play off.

R. Tenemos mucha ilusión en el vestuario. Al final, nos quedan cuatro partidos, tres semanas del mismo bloque, y seguramente haya salidas y haya entradas como en todos los equipos. El vestuario quiere competir esos play off, alargar un poco más la temporada, aunque también es verdad que tenemos un calendario complicado con tres salidas. Tenemos dos rivales que están dentro de ese play off: Levante, con el que estamos empatados a puntos, y Ribera Navarra, que nos saca cuatro puntos, y son duelos que tenemos que ganar. Primero, el sábado tenemos un partido complicadísimo, al que vamos a ir a por todas a intentar ganar, y a partir de ahí ver lo que pasa. Son salidas sábado, martes y sábado, complicadas, pero el equipo está bien, competitivo, entrenando muy bien, y ¿por qué no podemos dar la sorpresa?

P. Está claro que el equipo ha dado un paso adelante con respecto a la pasada campaña, ¿no?

R. Ya los refuerzos a principio de temporada dejaban claro que íbamos a dar un saltito en calidad, y así lo hemos demostrado. Creo que también es bueno para Córdoba que cada año vaya sumando, que el año que viene ese pasito sea un poquito más, y que de verdad el curso que viene sea uno de esos candidatos de los ocho primeros, y así intentar pelearlo todo.

P. Eres uno de los máximos anotadores con 13 goles. ¿Notas esa presión del gol?

R. Este año me estoy viendo en la tabla de goleadores. Creo que hay partidos en los que tanto Shimi como yo hemos podido meter muchos más, y también es cierto que Saura este año no está teniendo tanta suerte de cara al gol, aunque el año pasado hizo 21 goles. Al final somos tres perfiles de jugadores totalmente diferentes. Ellos dos son pívots, pero Shimizu es más de movilidad de cuatro y Saura de movilidad de tres. Yo, por otro lado, intento defender de ala, y ahora estoy también de cierre con llegada. Al final, todo lo que sea sumar para que el equipo pueda conseguir la victoria es bueno tanto a nivel personal como grupal.

P. Se va perfilando la próxima temporada, y ya se conoce que Shimizu no continuará. ¿Seguirás un año más como blanquiverde?

R. En principio, sí. Tengo contrato, aunque también es verdad que tengo cláusulas por las que se puede rescindir ese contrato, pero en principio firmé hasta la 2022-23 con esas cláusulas. Y como has comentado, Shimi ya se ha despedido. Es un tema personal. Creo que no lo sabe mucha gente, pero va a ser padre, y entonces es normal que él quiera volver a su país, disfrutar de su hijo y competir allí, que seguramente también vaya a un equipo muy grande como Córdoba.

P. Imagino que habrás tenido ofertas para salir.

R. El representante me llamó hace poco y tuvimos un par de cosas, pero la verdad es que estamos enfocados en Córdoba. Yo se lo dije a él, que si no se trataba de un grande, yo quería cumplir mi contrato, quería estar un año más aquí en Córdoba, y a partir de la temporada que viene, cuando acabe contrato, ver qué pasa. Repito que sí es verdad que tengo algunas cláusulas para salir, pero de momento estoy contento en Córdoba, estoy satisfecho, me siento bien en la pista y con la afición, y de momento habrá Zequi un año más.

P. ¿Qué tiene Córdoba que no tengan otros equipos?

R. Córdoba, al final, tiene que ser un club que, al jugador al que llame, le motive el intentar hacer historia en este club, en una afición que es calentita y que arropa al equipo muy bien, que te quiere. Ese tiene que ser la primera llamada del presidente para cualquier jugador, porque sabemos que a nivel económico no somos uno de los clubes más fuertes. Entonces, el equipo tiene que motivar al jugador con el intentar hacer algo grande, y a partir de ahí, principalmente, ser un escaparate para jóvenes jugadores y para jugadores que estamos aquí para intentar llegar a un grande. Pero, sobre todo, intentar hacer historia en Córdoba, sentirte bien, y disfrutar de la ciudad, ya que no creo que haya ciudad más bonita en España que Córdoba. Eso es lo que le debe de llamar a un jugador.

P. Has hablado de las expectativas para el año que viene, pero, ¿crees que el Córdoba Patrimonio puede llegar en un futuro a ser uno de esos grandes?

R. Sí. Creo que el Córdoba Patrimonio, este año, ha logrado consolidar al equipo en Primera División. Es la tercera temporada que está en Primera, el año que viene será la cuarta, y a partir de ahí tiene que seguir sumando. Se tiene que fijar en Jaén o Valdepeñas, clubes que también llevan poco tiempo, pero que, junto a su afición, que los arropan bastante, subir el nivel y ser cómo son ellos: uno de los que están siempre entre los ocho primeros, y de los que, cuando vas a empezar una temporada, sabes que va a estar peleando en esos puestos. Que esté, como mínimo, entre los ocho primeros, y eso es trabajo de todo el equipo, trabajo de la directiva, del presidente, y que poco a poco podamos sumar entre todos y llevar al Córdoba Patrimonio a donde se merece estar.

P. Y en cuanto a ti, a nivel personal, ¿qué expectativas te pones?

R. Ya se lo comenté hace un par de años a un compañero. El año pasado dije que en dos años, el Córdoba Patrimonio iba a estar jugando Copa de España, este año casi lo logramos, y estoy seguro al cien por cien de que el año que viene, Córdoba va a estar para jugar esa Copa de España tan deseada que queremos todos, y yo quiero jugar con este equipo esa Copa de España. A partir de ahí, si me llega un grande bien, y si no, intentar seguir sumando en esta bella ciudad, porque la verdad es que estoy muy bien, muy cómodo aquí, no me quiero ir, y por eso sigo y firmé dos años el año pasado con condiciones, y la verdad es que me siento muy querido. Pero el objetivo de un jugador que está en Primera División es llegar a los grandes, intentar disputar los máximos títulos posibles y, a partir de ahí, seguir creciendo.

P. Llevas ya varios años en el equipo. ¿Te ves como capitán el año que viene?

R. Sí, es verdad, pero quizás no tenga yo ese algo para serlo como lo esta teniendo este año Jesús o Pablo como cuarto capitán. Yo no soy ese tipo de jugador que en el vestuario sienta de verdad lo que es llevar un brazalete, aunque también es cierto que desde chiquitito siempre lo he sido en el equipo de mi pueblo, donde jugaba de pequeño. Pero aquí creo que hay una responsabilidad cordobesa, que es la que representa la capitanía, y luego están tanto Miguelín como Pablo del Moral, que son jugadores que llevan muchísimos años en Primera División y creo que pueden sumar más que yo en esa faceta.

P. Zequi y Zape. La relación con Pablo del Moral es muy importante, ¿no?

R. Llevamos ya dos años viviendo juntos y tenemos una relación muy buena. Creo que en la pista lo demostramos, con solo mirarnos sabemos qué vamos a hacer. Junto con Jesulito, somos los que más compartimos pista, y con sólo mirarnos sabemos qué vamos a hacer, qué va a hacer el contrario, dónde va a ir y dónde no va a ir. Y con Pablo, creo que soy el que más caña le da y el que más caña me da a mí. Creo que tenemos un margen de mejora grandísimo, y creo que él es uno de los mejores jugadores de Primera División, y que está para cosas más grandes, pero bueno, es un jugador especial que en la pista intenta sumar siempre y con el que tengo una conexión muy buena, y entre los dos lo llevamos hacia adelante. El gran resultado de este Córdoba Patrimonio es que el vestuario esté unido, que haya conexiones muy buenas entre todos los compañeros, y esos son los frutos que dan la clasificación y la liga.

P. También es importante la figura de Josan, aunque os de mucha caña.

R. Sí, ellos también han sumado este año con la llegada de Emanuel Santoro como segundo entrenador ha sumado muchísimo. Es un chico que ha venido a sumar y a dar todo lo que sabe para el Córdoba Patrimonio y para Josan, y creo que Josan en ese aspecto lo ha acogido de la mejor forma posible y entre los dos están haciendo una gran dupla. No sé si el año que viene seguirán juntos, pero ojalá den muchas alegrías.

P. Para terminar, ¿qué mensaje le mandas a la afición del Córdoba?

R. Queremos que sigan con nosotros, y que, aunque quede solo un partido en casa, que nos ayuden. Ya contra el Barcelona se vio que, con el pabellón medio lleno, cuando los necesitamos siempre están, y espero que sigan animando, que se hagan socios la campaña siguiente, y que entre todos hagamos del Córdoba Patrimonio un gran club, mirando a equipos como Jaén y Valdepeñas, que son aficiones muy llamativas, y creo que Córdoba puede ser uno de esos equipos que se destaque por su afición.