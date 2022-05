Un regreso decisivo

El play off por el título. No hay otro objetivo más. La permanencia se quedó a un lado y la ambición en esta entidad no tiene limites. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha dado un paso hacia al frente a lo largo de esta temporada y los resultados están acompañando al juego. El técnico Josan González ha logrado imponer su filosofía a un grupo que se ha consolidado conforme las campañas han ido pasando y ahora son un auténtico referente dentro de la Primera División, siendo un plantel muy difícil de batir por cualquier equipo de la categoría. Aun así, el trabajo no ha terminado y la lucha por la corona de la máxima división de este deporte a nivel nacional sigue su curso.

Primeramente y tras la disputa de una fase final de la Copa del Rey histórica por la consecución del título por parte del Besoccer UMA Antequera, equipo de Segunda División, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve al trabajo hoy mismo con una mezcla de gimnasio y trabajo técnico y táctico, analizando desde bien pronto el juego de su próximo rival, el Inter Movistar. El cuadro madrileño recibirá al blanquiverde este sábado en el Pabellón Jorge Garbajosa en un duelo crucial para la posterior clasificación en esa promoción por el título de Primera División.

Y es que ese play off sigue siendo posible para la entidad blanquiverde. El cuadro dirigido por Josan González se encuentra a tan solo cuatro puntos del séptimo y octavo lugar de la tabla clasificatoria, actualmente ocupado por Industrias Santa Coloma y Ribera Navarra, respectivamente, por lo que tendrá que sumar más que estos dos planteles en las últimas cuatro jornadas que restan para que finalice la temporada. Para ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se medirá a Inter Movistar, Levante UD FS, Ribera Navarra y Viña Albali Valdepeñas, cuatro escuadras que están luchando por las posiciones cabeceras de la Primera División.

Para seguir en esta pelea, la entidad dirigida por José García Román tiene que completar una semana de trabajo a la perfección con el objetivo de planificar a la perfección su próximo encuentro ante el Inter Movistar. Gracias a esto, los de Josan González tendrán una doble sesión durante el miércoles 18 de mayo, mientras que viajarán a la capital madrileña el viernes por la tarde, haciendo noche en la ciudad foránea y ultimando así los detalles para dar la sorpresa a uno de los colosos de la competición. Todo ello con el fin de que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad acabe una semana decisiva inmerso en la lucha por el play off por el título de Primera División.