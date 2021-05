La inesperada explosión goleadora de Zequi

Demostrar que estás capacitado para jugar en la máxima categoría del fútbol sala español no es del todo fácil. A pesar de que tengas las características necesarias, hay circunstancias que no dependen de ti y tienen que estar de tu lado para finalmente conseguirlo. Ezequiel Montero Jiménez, más conocido como Zequi, está de dulce en su segunda temporada vistiendo la elástica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El club blanquiverde ha conseguido la regularidad tanto en juego como en resultados que necesitaba y es uno de los equipos que en mejor forma está de toda la Primera División. Este papel es gracias al buen hacer de muchos futbolistas y entre ellos está el jugador gaditano. El ala ya aglutina 16 tantos en la presente campaña después del conseguido en la última victoria del cuadro califal ante el Levante UD FS (6-3). Gracias a esto, Zequi ya es el duodécimo máximo goleador de toda la categoría, estando a tan solo un gol de jugadores de talla mundial como Ferrao o Paradynski. Por ello, el ex jugador de Santiago Futsal admitió, en su paso por sala de prensa tras el triunfo cosechado ante el plantel granota, que este año le están saliendo las cosas bien y que, si la dinámica sigue así, "el equipo se salvará".

Y es que la temporada del Córdoba Patrimonio de la Humanidad está siendo más que destacada. La entidad dirigida por José García Román tenía como principal objetivo asentarse en Primera División, logrando la salvación sea como sea. Sin embargo, el cuadro blanquiverde está más cerca de la zona de play off por el título que del descenso a Segunda División. Una gesta que se está fraguando gracias al trabajo diario de todos los integrantes del club. Dicha labor se vio reflejada este mismo fin de semana cuando los chicos de Josan González consiguieron vencer al Levante UD FS, segundo clasificado de la máxima categoría del fútbol sala español. "Veníamos de hacer una semana de trabajo muy buena y sabíamos que teníamos que hacer un partido excelente para ganar al líder. Hemos tenido la presión todo el rato y le hemos competido de tú a tú. Hemos sido mejores durante los 40 minutos, quitando esas fases donde el portero jugador suyo ha parado mucho el partido. Ha sido un partido espectacular de los jugadores", explica el ala gaditano.

Sin embargo, la suerte no ha ido favoreciendo a unos blanquiverdes que, a pesar de cosechar unos buenos partidos en las últimas dos jornadas, no habían conocido el triunfo. Gracias a los tres puntos conseguidos ante el Levante, esta dinámica puede volver a cambiar. "Creo que nos lo merecíamos porque veníamos de hacer dos buenos partidos sin victoria ante Osasuna Magna e Industrias Santa Coloma y creo que otra vez lo hemos demostrado sobre la pista", añade un Zequi que valora el trabajo que ha logrado el equipo en su propio feudo ante rivales de envergadura como son el conjunto granota y el Jimbee Cartagena. "Dos partidos que estábamos en la zona baja y que necesitábamos los puntos. Dos partidos super importantes ante dos grandes rivales que ya se han enfrentado entre ellos durante la semana pasada y empataron. Creo que ha sido super merecida la victoria y creo que, si seguimos así, vamos a sacar muchas más".

Por otro lado, el jugador gaditano se está destapando en su faceta de cara a puerta y ya es el segundo máximo goleador de la plantilla con 16 dianas. Una cifra muy meritoria y que bate todos sus récords personales. "No había metido más de ocho goles en la máxima categoría, pero este año me están saliendo las cosas bien y tengo la confianza del míster, siendo protagonista en muchos partidos. Yo creo que, si seguimos así, vamos a salvar al equipo y si puede ser con más goles, pues mejor", apunta un Zequi que ha querido reseñar la labor que la afición realiza en cada encuentro que se lleva a cabo en el feudo cordobés. "Vista Alegre ha sido un espectáculo. La verdad es que estamos super orgullosos de que pueda entrar gente y si la semana que viene puede que entren más, pues nos llevarán en volandas como ha sucedido hoy", culmina.