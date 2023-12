El Virgen de la Cabeza, territorio hostil para el Córdoba Patrimonio

Última salida del año, aunque no se atisba como una cómoda. Bien es cierto que no lo es ninguna en esta Primera División, quizá una de las más igualadas de la historia, aunque los precedentes no dejan nada bueno a favor del Córdoba Patrimonio de la Humanidad en este caso. Los de Josan González viajarán este sábado al Virgen de la Cabeza para medirse al Viña Albali Valdepeñas, adversario que, si bien no ha empezado a tono la temporada, no cabe duda que es uno de los rivales a tener en cuenta para estar en la pomada de los títulos, al menos por plantilla, presupuesto e historia recientes. Eso sí, el club manchego, que siempre se ha caracterizado por tener una fortaleza de primerísimo nivel en su pabellón, ha logrado hasta la fecha únicamente dos victorias en ocho partidos, a las que se unen cuatro empates y dos derrotas.

Por lo tanto, un balance de zona media-baja, y que es precisamente lo que hace que el plantel de David Ramos haya coqueteado durante todo este primer tramo con los puestos de descenso. Actualmente figuran en la duodécima posición tras haber conseguido dos triunfos seguidos. Por tanto, la reacción está ahí y ante ella deberá enfrentarse el Córdoba Patrimonio, que es consciente de que el recinto valdepeñero es territorio hostil. Así lo refleja su historia, ya que los blanquiverdes nunca han ganado en sus salidas al Virgen de la Cabeza, una dinámica que, además, ha dejado contundentes resultados.

En los cuatro enfrentamientos que ha habido en Primera entre los dos equipos, el Córdoba Patrimonio, por si fuera poco, nunca ha podido obtener una diferencia inferior a los dos goles. El primero fue en la 2019-20, en la que Valdepeñas ganó por 4-1. Al curso siguiente, la derrota fue por 7-4, mientras que en la 2021-22, la más fructífera de la historia del equipo cordobés, se tropezó por 6-4. El pasado año, los califas cedieron por 5-2.

Por si no fuera suficiente, la lista de enfrentamientos se puede alargar a los tiempos de Segunda División, aunque tampoco se puede extraer una sonrisa para el Córdoba Patrimonio, que se llevó un rotundo 7-1 en su viaje de la 2017-18. Sea como sea, y como ya ha ocurrido con otros muchos equipos de la categoría, las estadísticas están para romperlas y con esa intención viajan los de Josan.