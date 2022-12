Un punto que sabe a poco

El duelo que todo el mundo ansiaba ver hace unos años y que, para el bien del territorio cordobés, se ha vuelto rutina. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibía a un glorioso del fútbol sala español e incluso relevante dentro del panorama internacional. Es por ello que el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre lucía sus mejores galas en un viernes lluvioso, frío y con una jornada unificada que todavía dejaba ciertas posibilidades -y remotas- a un conjunto dirigido por Josan González que se enfrentaba a ElPozo Murcia, pero no le frenó el vértigo y salió con todo en el inicio.

Un encuentro que comenzó con un Córdoba Patrimonio dominante, llevando la batuta del juego y proponiendo un fútbol sala combinativo a la par que ofensivo. Es decir, todos los condimentos necesarios para que el primer gol del duelo llegase antes de lo que en un principio se esperaba, aunque, sin embargo, no fue así. A pesar de que siguen teniendo la pólvora mojada, los de Josan González siguen generando peligro en área contraria y así se demostró en los primeros minutos donde Lucas Bolo fue el más protagonista en la zona ofensiva, obligando a Juanjo a despejar varios balones a saque de esquina.

Por su parte, ElPozo Murcia no había viajado hasta Córdoba para quedarse con los brazos cruzados, aunque es cierto que se vio sorprendido por un arranque más incisivo del conjunto blanquiverde. El cuadro dirigido por el mítico Javi Rodríguez comenzó a desplegar su fútbol sala tras cinco minutos de incertidumbre, pero empezó a llegar con cierto peligro al área califa. Tanto es así que Marcel y Ricardo gozaron de oportunidades con bastante peligro que, o bien la puntería o el papel de Cristian Ramos en portería hicieron que no se inaugurase aún el marcador del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre en el ecuador de la primera mitad.

Conforme los minutos pasaban, la igualdad reinaba en el parqué cordobés, denotando el nivel parejo que existe en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad dio un paso al frente en una noche fría y lluviosa -como las últimas vividas en este territorio- e intentó ponerse por delante en el marcador nuevamente. De hecho, Lucas Bolo disfrutó de un disparo prácticamente dentro del área tras una buena jugada ensayada, pero su intento se marchó desviado. Aun así, el internacional argentino se merecía el honor de inaugurar el electrónico y finalmente lo hizo después de que Alberto Saura dejase en una grandísima posición después de la salida de Juanjo para que tan solo Bolo tuviese que disparar a portería.

Por su parte, este era un escenario no previsto para un ElPozo Murcia que tenía por delante cuatro minutos para evitar marcharse al descanso por detrás en el luminoso y no tardaron en igualar la contienda. El cuadro charcutero pudo elaborar jugada tranquilamente, de las pocas veces que logró hacerlo durante la primera mitad, y surtió efecto. Una gran combinación entre Rafa Santos y Leo Santana acabó en un uno contra un Cristian Ramos que solo pudo ser un mero espectador para el tanto visitante. Sin embargo, esto no acabó aquí, ya que los de Javi Rodríguez se pusieron por delante después de un forcejeo entre Santos y Jesús Rodríguez donde el colegiado decidió no pitar falta e hizo que la escuadra visitante consiguiese una victoria momentánea al término de los primeros 20 minutos.

Sin embargo, la tónica cambió radicalmente en el inicio de la segunda mitad. ElPozo Murcia salió nuevamente al 40x20 cordobés manteniendo la dinámica transcurrida en el final del primer periodo, siendo mucho más incisivo y llegando a la portería blanquiverde con mucha más facilidad. De hecho, tanto Marcel como Felipe Valerio silenciaron al respetable de Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre después de que sendos disparos se estrellasen en el arco defendido por Cristian Ramos. Entretanto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad intentaba despegarse de esa presión charcutera y tuvo las suyas antes del ecuador, pero la pólvora seguía brillando por su ausencia.

En cambio, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad iba a dar mucha guerra en el tramo final de un duelo épico. Los de Josan González dieron su característico paso al frente cuando las cosas no están saliendo de todo bien ante su público y Zequi, tras una jugada ensayada, marcó a placer para estallar el júbilo del respetable congregado en las instalaciones califas. De repente, el partido había cambiado por completo y tanto blanquiverdes como charcuteros tenían que saber manejar esta situación para llevarse tres puntos de oro del feudo cordobesista.

Aun así, el equipo que más quería la victoria era un conjunto califa que necesitaba los tres puntos para que el milagro de la Copa de España siguiese más vivo que nunca. Por ello, el técnico Josan González decidió que era oportuno desplegar el juego de cinco y que Saura portase la camiseta de portero jugador a falta de un minuto y medio del final. A partir de aquí, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad gozó de la posesión y los acercamientos, aunque, finalmente, ninguno pudo batir la meta charcutera. Tras este empate, los blanquiverdes se despiden matemáticamente de la Copa de España, aunque suman ante un aspirante a todo en el presente año regular.