El primer paso positivo del Córdoba Patrimonio: empezar todos juntos

Parece un asunto lógico, pero visto lo visto no es nada fácil. Conseguir que un equipo trabaje de forma conjunta desde el inicio de la temporada puede antojarse como un aspecto prioritario, pero quizá no tenga la atención necesaria por la dificultad que atesora, al menos en ciertos casos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cerró hace algunos días todo su trabajo en el mercado veraniego, al menos en lo que a fichajes respecta, aunque el mismo no se quedaba ahí, ya que cada tramitación -más aún este año en el que todos son extranjeros- conlleva a su vez un arduo trabajo para conseguir regularizar cualquier traba burocrática y que todos puedan estar disponibles para Josan González lo antes posible. De hecho, hay que recordar que ese fue uno de los grandes lastres del equipo el pasado año, ya que el técnico pontano no pudo contar en ningún momento con toda la plantilla al completo, ya sea por problemas con los jugadores brasileños o por lesiones.

Álex Viana llegó tarde al equipo, mientras que Lucas Perin se incorporó al inicio de liga, y en ambos casos luego tuvieron también problemas durante la pausa navideña, al igual que Osamanmusa y Pulinho, quien se marchó antes de finalizar la temporada por problemas personales. No obstante, en eso ha trabajado a conciencia José García Román, que se mostraba aliviado de poder contar con casi todos a partir de este mismo martes. De hecho, el dirigente reconoció que este asunto le ha obligado a no poder cogerse vacaciones. Eso sí, aún falta la llegada del pívot tailandés, el cual “su país tiene una situación especial, entonces, hasta que no tenga el visado de trabajo conseguido no puede salir de allí”, pero “la documentación aquí en España va bastante bien” y “confiamos en que la semana que viene o la siguiente pueda estar aquí ya”.

El propio Josan González también se mostró feliz de dicha situación en el arranque de la pretemporada del equipo. El técnico subrayó que es una “alegría inmensa”, ya que durante el año pasado “en ningún momento habían coincidido todos los jugadores en España, no es que no hayan estado disponibles, sino que no han estado ni en el país”, por lo que “imagínate llegar aquí y que solo falte Muhammad y que tenemos a trece de los catorce jugadores disponibles para entrenar, pues nos anima mucho. Va a ser una temporada diferente a la del año pasado y tenemos que construirlo para que así sea”.

En efecto, el plantel cordobés arrancó los entrenamientos con las seis caras nuevas del plantel disponibles. Son los casos de los paraguayos Arnaldo Báez y Damián Mareco, el ucraniano Mykola Mykytiuk, el italobrasileño Kenji y los brasileños Guilherme Dos Santos y Giancarlos Antoniazzi, además de Pulinho y Perin, los otros dos sudamericanos que ya estaban presentes del pasado curso.