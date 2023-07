José García Román: “Hemos confeccionado una plantilla excelente”

En marcha una nueva temporada para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que este martes ha tenido su puesta de largo con los reconocimientos médicos y la primera sesión práctica celebrada en jornada vespertina en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre. Así, el protagonismo ha sido para los jugadores, aunque en este caso también ha tomado la palabra José García Román, presidente del club y quien ha valorado que han “conseguido hacer una plantilla bastante competitiva, lo que querían los técnicos”, ya que “esto es muy complicado tal y como está el mercado, acudir y conseguir lo que se quiere. Hay opciones que se nos han caído a última hora, pero en general creo que hemos confeccionado una plantilla de un excelente nivel, en gran medida gracias a los técnicos que valoran una cantidad de jugadoras bárbara, y si se cae uno siempre tienen otro”.

Sin duda, ha sido uno de los veranos más agitados para la entidad blanquiverde, tanto por la cantidad jugadores firmados, que han sido seis en total, como por la calidad que debían tener los mismos, incorporados para cubrir bajas tan relevantes dentro del plantel como las de Jesulito, Pablo del Moral, Viana o Miguelín. Así, el trabajo ha sido notorio y el propio García Román reconoce que aún no ha tenido vacaciones, aunque ya no cree que las tenga. También esa alta demanda de trabajo ha tenido que ver con el hecho de preparar todo para que los jugadores estén disponibles este mismo 25 de julio, teniendo en cuenta que todos los fichajes son extranjeros. Solo falta Osamanmusa, aunque en su caso es “porque su país tiene una situación especial, entonces, hasta que no tenga el visado de trabajo conseguido no puede salir de allí”, pero “la documentación aquí en España va bastante bien” y “confiamos en que la semana que viene o la siguiente pueda estar aquí ya”.

Respecto a la ambición del club, que la pasada temporada pasó muchos apuros, el dirigente cordobés vuelve a incidir que hay que “valorar donde estamos, estamos en Primera División”, poniendo el foco en “la situación de los otros deportes en Córdoba” y que “quizá no se valora lo de estar en Primera. Todos queremos más, está claro, yo querría optar a ganar la liga, estar en play off, y no debemos descartar nunca esa octava plaza, pero tenemos que ver que chocamos con equipos que, o bien por ayuda institucional, o bien por ayuda privada, tienen un presupuesto muy superior al nuestro”.

Eso sí, García Román confía a ciegas en su “cuadro técnico” y “en la plantilla que han conformado, son jugadores que ellos han querido, detrás hay un trabajo bárbaro”, especificando que “hay un jugador de esta plantilla que llevamos tres años tras él. Entonces, nadie nos puede quitar lo de soñar, pero el objetivo primordial es mantenerse”.

Uno de los aspectos más controvertidos fueron las bajas de dos emblemas como Cristian Ramos y Jesús Rodríguez, los últimos supervivientes del ascenso a Primera. “Yo valoro siempre los jugadores que nos ascendieron a Primera División. Siempre se habla de ello y yo estoy eternamente agradecido a esos 14 jugadores cordobeses que nos ascendieron”, aunque “esto es Primera División y aquí hay un nivel muy alto”. Asimismo, “nadie nos puede decir, echasteis a este o al otro, ¿quiénes de esos que dejamos ir están en Primera División? Te demuestra lo complicado que es llegar a Primera”, afirma el presidente, puntualizando también el hecho de que la entidad ha promocionado a tres canteranos como miembros de la primera plantilla. “Este año no solo tenemos tres en el primer equipo, sino que tenemos otros tres cedidos en Segunda División, con lo cual van cumpliendo etapas”, y “si conseguimos a través de cesiones que vayan creciendo en otros clubes, que a nadie se le olvide que la filosofía de este club es tener cordobeses en el primer equipo”, expone.

Finalmente, explica que la campaña de abonados “nunca es fácil”, por lo que “les vuelvo decir a los aficionados que valoren. Cualquier aficionado al deporte cordobés que quiera ver deporte de élite, en ningún sitio lo podrá hacer mejor que aquí en Vista Alegre con el fútbol sala. La campaña va en sus términos, falta más de un mes para que empiece la competición, estamos creciendo, hay más de 60 altas nuevas, con lo que estoy convencido de que vamos a llegar a los 1.000 socios de la temporada pasada”.