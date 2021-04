Otro objetivo alcanzado: el Deportivo Córdoba, al ‘play off’ por la vía rápida

Visto y no visto. Apenas la primera vuelta del nuevo tramo competitivo le es suficiente para alcanzar su segundo objetivo de la temporada. Porque desde el sábado tiene ya plaza en el play off a Primera, que sin embargo no es todavía el último período de una compleja configuración de campeonato en esta ocasión. El Deportivo Córdoba ya sabe que va a estar, y esto es lo importante, en la lucha casi definitiva por el ascenso a la máxima categoría femenina de fútbol sala. Tal meta volante, por utilizar un símil con el ciclismo, la supera tras sólo cuatro partidos de los ocho que ha de disputar en la actual fase y, más directamente, gracias a su triunfo en El Ejido (1-2). Lo cierto es que a este logro, que se intuyera sencillo por sus números al inicio de esta etapa, puede sumar otro en una jornada. Se trata de la clasificación para la siguiente edición de la Copa de la Reina, que logran los tres primeros clasificados de cada uno de los grupos ahora en funcionamiento en Segunda.

En efecto, el cuadro cajista afronta la segunda mitad de la segunda fase -esto parece un trabalenguas pero es simple- con la tranquilidad de tener asegurada su presencia en la próxima. Aunque ya después de su encuentro en tierras almerienses existía tal concepción, era necesario un análisis un tanto más pausado de la situación. Más que nada por aquello de los coeficientes y demás. Hecha la revisión, todos los guarismos son favorables en este sentido para el equipo dirigido por Juanma Cubero. De entrada, cuenta con una ventaja de 15 puntos sobre el quinto, que es La Algaida, y sólo restan 12 por jugarse. Este dato dejaba a las claras desde el final de todos los partidos de la jornada que la participación en el play off estaba garantizada. Sin embargo, estaba la duda relacionada con el registro que realmente establece la tabla del llamado Grupo III-C.

Tampoco hay problema con éste -el coeficiente-, ya no sólo en relación con el rival mencionado sino en general pues el adversario que condiciona esta clasificación está en último lugar y descartado ya para llegar a la siguiente fase. De esta forma, se hace posible regir el valor de los puntos en lo que respecta a las primeras posiciones y al caso que ocupa. Por tanto, es un hecho que el Deportivo Córdoba se encuentra desde el sábado con otro objetivo alcanzado. Pero esto no es todo, ya que el cuadro cajista tiene prácticamente cerrado otro logro en una temporada que es, definitivamente y sin género de duda, sobresaliente por su parte. Es, como quedó reflejado anteriormente, la obtención de una plaza para la Copa de la Reina de la campaña 2021-22. La alegría en este sentido es por el momento virtual pero casi un hecho dadas las circunstancias. Para el torneo del KO se clasifican los tres primeros de cada grupo y la renta respecto del cuarto también es mayúscula.

El Deportivo Córdoba es líder, ya se sabe, con 12 puntos de ventaja sobre el equipo que limita los lugares de acceso al play off, La Cruz Villanovense. Como añadido, y es lo que viene a significar un éxito más a falta de confirmación, tiene a su favor el gol average particular con la escuadra extremeña tras el paso por la primera fase. Y eso a pesar de que cedió una de sus derrotas en su pista, si bien en Vista Alegre culminó el partido más completo del curso -al menos probablemente y por el contexto- y goleó a su rival. Sea como fuere, una jornada, que no semana porque son dos debido a un descanso en la venidera, puede tardar únicamente en hacer matemática su presencia en la Copa de la Reina de la 2021-22. Con un punto le sobra en este sentido al equipo dirigido por Juanma Cubero para evitar un posible empate entre varios rivales, que es lo único que impide en este instante celebrar este otro objetivo.

Pero la positiva coyuntura actual no lleva al cuadro cajista a relajarse lo más mínimo, ya que tiene otro reto por delante. Éste no es otro que concluir la segunda fase con la primera posición del Grupo III-C. La razón es clara: en la ronda por eliminatoria dicha plaza le supone medirse al cuarto clasificado de su particular competición, y esto es a día de hoy, precisamente, La Cruz Villanovense. De ser segundo se vería las caras con el tercero, ahora La Boca Te Lía. El equipo de Alcantarilla, por cierto, está a cinco puntos del segundo, el Atlético Torcal, tras caer ante este conjunto el sábado por 0-5. En relación con la escuadra malagueña, la diferencia es mínima: sólo un punto separa a las cordobesas de su máximo adversario, por lo que es requisito mantener el nivel mostrado hasta el momento. Ojo al dato en este aspecto, y por concluir: el Deportivo Córdoba acumula 17 victorias en 20 encuentros, con sólo un empate y dos derrotas.