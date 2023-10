Josan González: “Ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Córdoba”

Una victoria trabajada, sufrida, pero de oro para seguir creciendo en ilusión y ganas de vencer. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya suma, en la octava jornada de competición, el 35 por ciento de los puntos totales que cosechó la pasada campaña, y eso se debe a la gran labor que está realizando el conjunto blanquiverde, que ha comenzado su andadura en la actual campaña de manera imparable y que ahora, tras imponerse en el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre a uno de los equipos más históricos de la categoría, el Jaén FS, ya se posiciona en la quinta posición de la tabla.

“Creo que ha sido, quizás, el mejor partido desde que soy entrenador del Córdoba, en todo”, ha comenzado afirmando Josan González, entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, en la rueda de prensa posterior al partido. Tras ello, ha comenzado enumerando los motivos, poniendo en primer lugar una afición de la que ha subrayado que “ha sido el día que más he visto animar al equipo, con mucha diferencia”, y destacando “cómo en esos últimos tres minutos, cuando han sacado portero-jugador, nos han llevado en volandas y ante una afición que era numerosa, ruidosa y conocida en el panorama del futbol sala porque son una grandísima afición”.

En segundo lugar, sobre su equipo, ha afirmado que hay “varios puntos que son determinantes”, enalteciendo el hecho de que están “trabajando mucho en la fortaleza mental”, ya que todos tenemos en nuestras cabezas “esos encuentros en los que encajábamos un gol y acto seguido encajábamos otro, o teníamos que pedir tiempo muerto”. Ahora, ante el Jaén FS, el Córdoba Patrimonio “ha encajado tres goles, nos han empatado tres veces, pero el equipo ha seguido remando y trabajando el partido”, por lo que “es una cosa que tenemos que reforzar muchísimo y seguir trabajando”.

🎥 [ZONA MIXTA] “Ha sido el mejor partido desde que soy entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad”. Palabras del pontanés @JosanGonzalez21 al término del encuentro ante el @JaenFS.#CordobaPatrimonioJaen #PrimeraDivisionFS pic.twitter.com/NFkHDDAwxl — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 14 de octubre de 2023

Por otro lado, siguiendo con el análisis del equipo, ha reincidido en que “es fundamental querer más”, ya que deben de tener ambición “no de ganar, porque ganar va implícito en el trabajo, sino de ser mejores cada día”. Así, en el duelo ante Jaén FS “se ha dado una demostración de ese querer ganar durante todo el partido que hace que me quite el sombrero con los chicos y el cuerpo técnico”. Además, ha querido destacar el apoyo y ayuda de los chavales del filial que, pese a que no han participado en el partido, “estos tres puntos son más de ellos que nuestros”, ya que ha sido “una semana muy complicada, con cuatro o cinco jugadores del primer equipo, internacionales que estaban en la otra parte del mundo y lesionados, como todos los equipos que están pasando este 'Virus FIFA'”. Por ello, ha reincidido en que “mucha parte de estos tres puntos son por esa cantera que está trabajando el club y nos ha dado la posibilidad de trabajar como si estuviéramos todos durante la semana”.