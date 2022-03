Josan González: “Tenemos que seguir creciendo como equipo”

Una nueva victoria que sirve para olvidar la decepción que supuso la eliminación en los cuartos de final de la Copa del Rey ante Industrias Santa Coloma. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quería retornar a la senda del triunfo lo antes posible y el encuentro ante el Burela FS era propicio para ello. Sin embargo, el cuadro gallego no lo iba a poner tan fácil y, tras una primera parte muy disputada donde ambos conjuntos se fueron al descanso con un empate en el electrónico, el cuadro blanquiverde demostró todo su potencial sobre la pista califal. Los chicos dirigidos por Josan González finalmente doblegaron con claridad al plantel visitante, devolviendo la sonrisa a toda su afición. Tras el partido, el técnico pontano compareció ante los medios de comunicación y admitió la gran dureza que entrañaba este partido.

Primeramente, el preparador cordobés ha hecho un balance positivo del encuentro y ha recalcado el buen nivel que ha mostrado su rival. "El que pensaba que iba a ser un partido fácil, no conoce a la competición ni al Burela. Ellos iban a vender muy cara su derrota y, a partir de eso, el equipo se ha repuesto del palo que se llevó el martes. Dentro del partido han habido varias fases donde habíamos encajado dos o tres goles en los primeros minutos y no ha sido así. Después ha sido un partido muy duro, se ha cocinado al fuego lento y cuando hemos visto la sangre hemos encarrilado el partido. Hemos hecho que el partido se acabase muy rápido después del portero jugador".

Por otro lado, Josan González ha recalcado el apartado físico de su equipo y admite que tiene al "mejor preparador de la categoría", aspecto que se ha notado para conseguir tres puntos "vitales" en un Vista Alegre para elogiar. "Muchos dicen que no se realizan los llenos de antaño, pero venimos de una pandemia. Me quito el sombrero con Vista Alegre y los jugadores lo hacen todo para que la gente vengan nuevamente. Más allá de eso, nos repusimos de la derrota en Tudela y hemos convertido el fracaso del otro día en rabia competitiva". Mientras tanto y tras esta victoria, la opción de llegar a un objetivo más suculento sigue siendo posible, aunque el pontano pide cautela. "Lo que digo yo en el vestuario es cholismo puro. Cuando queden pocos puntos y podamos luchar por el play off, lo lucharemos, pero ahora mismo tenemos que sumar los máximos puntos posibles y seguir creciendo como club", culmina.