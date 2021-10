Jesulito: "El equipo ha dado un salto de calidad"

Empieza lo realmente importante. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad apura las últimas horas para el inicio de la temporada regular en Primera División, que para esta 2021-22 se ha retrasado un poco más de lo normal debido a la disputa del Mundial de Lituania. Eso ha hecho que se produzca "una pretemporada bastante atipica”, en palabras de Jesulito, quien reitera que “después de dos meses casi de pretemporada por fin empieza lo bueno” y el plantel está “con unas ganas tremendas de competir y llevarnos los tres puntos de Cartagena”.

En efecto, el Jimbee Cartagena será el primer escollo competitivo de los blanquiverdes, un equipo que “opta a cotas más altas, a los primeros puestos, a jugar Copa y play off”, pues así lo refleja su plantilla, su presupuesto y su propio rendimiento reciente. Sin embargo, el ala gaditano no se queda corto en la ambición del cuadro califa y asegura que “este año el equipo ha dado un salto de calidad”. “Ya el año pasado competimos en todas las pistas y con todos los equipos, y nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos e intentar sacar lo máximo posible”, subraya.

Con todo, pese a la ambición e ilusión inicial, no hay que perder el tacto de los pies en el suelo, filosofía que ha servido para alzar al Córdoba Patrimonio a lo más alto del fútbol sala español. Es por ello que, aunque es indudable que “el equipo ha dado un pasito hacia delante, ha subido un escaloncito”, pero “el objetivo no deja de ser la permanencia”, argumenta Jesulito, quien recalca que “a partir de ahí esperamos no hacer sufrir tanto a la afición y que ese objetivo se logre un poquito antes y poder optar a cotas más altas”.

Un jugador que cumplirá su segunda campaña en el club califa, donde admite estar “muy contento”, por lo que de cara a este curso espera “dar otro pasito más, tanto dentro como fuera, y subir ese escalón competitivo para ayudar al equipo a conseguir el objetivo”.