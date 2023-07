Ismael López se marcha cedido al Burela FS

Era un secreto a voces que ya es oficial. Había negociaciones abiertas desde hace semanas en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que está igualmente pendiente de cerrar nuevas incorporaciones para su plantilla. Sin embargo, en este caso se trata de una salida, ya que el Pescados Rubén Burela FS ha hecho oficial a través de un comunicado el acuerdo de cesión alcanzado con el conjunto blanquiverde mediante el que el prieguense Ismael López aterriza en el conjunto gallego. El efecto, el joven pívot de 23 años se une así al plantel de David Rial para la próxima temporada y será un nuevo refuerzo para el ataque del conjunto naranja.

Ismael, pese a tener mayor protagonismo este año tras la marcha de Shimizu, no ha terminado de asentarse como referente en el equipo de Josan González, que lo recuperó hace dos temporadas, primero como cedido y luego en propiedad, tras tenerle igualmente en la cantera de ElPozo Murcia. El presente curso, el de Priego ha disputado 25 partidos en los que ha anotado únicamente dos goles. Por tanto, la idea del club es que siga progresando en Segunda División, aunque en un equipo claramente aspirante al ascenso.

En declaraciones emitidas por el Burela, Ismael resalta que su nuevo club “es un equipo histórico” y cree que “a cualquiera le gustaría jugar allí. Es un equipo que ya el año pasado estuvo a un pasito de ascender y es un proyecto ambicioso”. Por eso, llega con buenas expectativas, ya que “mi intención es aportar en la faceta goleadora, que es lo que se le pide a alguien de mi posición. Me considero un jugador de equipo que lo deja todo en la pista y que se sacrifica por sus compañeros para ayudar todo lo posible” y espera “recuperar la ilusión aquí en Burela, ya que llevo dos años en los que las cosas no me han salido como esperaba en Córdoba”.