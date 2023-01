Un duelo de máxima dificultad para reconducir el rumbo

Un reto de altísima dificultad, pero con precedentes positivos para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La temporada del club blanquiverde no está siendo tan positiva como se podía esperar desde un comienzo. Con el objetivo puesto en la mitad alta de la tabla de clasificación, la escuadra de Josan González no ha logrado despegar el vuelo aún en la actual temporada y, ubicado en el decimocuarto lugar, a tan solo un punto de los puestos de descenso, el calendario no ha sido generoso con el conjunto califa. Tocará abrir las puertas del Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre por primera vez en 2023 para recibir al actual campeón de Liga y Champions, así como líder en solitario de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), el FC Barcelona.

El Córdoba Patrimonio y una oportunidad única para crecer

No será un duelo sencillo, ni mucho menos, para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, pese a lo que podría parecer en un principio, hay motivos a los que agarrarse para creer en una resurrección blanquiverde. Y es que, mirando los precedentes, al conjunto blaugrana no se le ha dado especialmente bien en los últimos años el parqué cordobés. Por un lado, en la temporada 2020-21, el FC Barcelona acabaría sucumbiendo ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad por 3-1, mientras que la pasada campaña, ambas escuadras firmarían un empate en un duelo que tuvo de todo y que se pudo haber decantado para cualquier lado.

Ahora, los de Josan González tratarán de dar la sorpresa y sorprender al líder. Una sorpresa que podría suponer una tremenda inyección de moral para una plantilla que no acaba de encontrarse a sí misma y que aún tiene mucho potencial para acabar logrando los objetivos marcados. Pero es momento de reaccionar, y tiene que ser ya. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no conoce lo que es vencer desde el pasado 19 de noviembre, ante Inter FS. Tras ello, una racha de siete encuentros sin sumar de tres, con tres empates ante Santa Coloma, Levante UD y ElPozo Murcia, y cuatro derrotas contra UMA Antequera, Ribera Navarra, Viña Albali Valdepeñas y Noia Portus Apostoli, estas dos últimas de manera consecutiva.

Mirando el calendario, este tampoco ha sido generoso con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad puesto que, tras recibir al FC Barcelona, deberá visitar la cancha de Jaén Paraíso Interior, actual tercer clasificado, para luego recibir a Palma Futsal, segundo en la clasificación. Pero eso queda en un segundo plano, y las vistas están puestas únicamente en la escuadra de Jesús Velasco, para la que Josan González no podrá contar ni con Cristian Ramos, aún de permiso por paternidad; ni con Pulinho, que aún se encuentra en Brasil solventando los últimos flecos de sus trámites burocráticos.

El FC Barcelona, por su parte, llega al duelo con las alarmas y los cinco sentidos puestos en vencer, después de ser sorprendidos en las dos últimas ocasiones que visitaron Córdoba. Jesús Velasco no podrá contar ni con Ferrao ni con Matheus por lesión, pero llega a Vista Alegre con la confianza de haber vencido sus últimos nueve encuentros oficiales, contando un duelo de Champions League, y los dos encuentros de la Supercopa, donde se erigió como campeón. En liga, tan solo han sucumbido en dos duelos, ante el Palma Futsal el último, y contra ElPozo Murcia en octubre, así como un empate contra Jaén Paraíso Interior. El resto, un total de trece victorias que le han llevado a ser el líder destacado de la competición con 40 puntos, con cuatro puntos de margen con respecto a Palma, su más inmediato perseguidor.