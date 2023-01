El Córdoba Patrimonio y una oportunidad única para crecer

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad no está atravesando un gran momento. Es sabido por todos. Pero esta dinámica negativa puede acabar en cualquier momento y, para ello, el conjunto blanquiverde tiene que aferrarse a un poderío como local que no ha podido demostrar hasta este punto de la temporada. Y es que el conjunto dirigido por Josan González retornará este viernes al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre donde recibirá a un FC Barcelona que, a pesar de su condición de favorito y a su superioridad a lo largo de los últimos años, no conoce la victoria en territorio califal durante las dos últimas temporadas.

En efecto. El pabellón cordobés siempre ha sido un recinto muy complicado para la mayoría de los equipos que componen la máxima categoría de este deporte a nivel español y el FC Barcelona no ha sido una excepción. Aun así, el cuadro blaugrana no debutó del todo mal en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre cuando, en la primera temporada en Primera División del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, logró vencer al conjunto blanquiverde por 2-6, aunque, por su parte, los de Maca consiguieron adelantarse en el marcador y meter el miedo en el cuerpo a los visitantes merced al tanto de David Leal.

Sin embargo y a partir de la temporada 2019-20, el FC Barcelona no sabe lo que es sumar tres puntos en el 40x20 cordobés. Todo comenzó en la campaña siguiente donde el Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba inmerso en una gran dinámica en busca de despegarse de la permanencia. Aun así, el cuadro catalán intentaba cerrar esta racha, aunque, nuevamente, se vio sorprendido por el ímpetu blanquiverde a través de un gol de Zequi. En cambio, los de Jesús Velasco le dieron la vuelta a una contienda que finalmente terminó firmando las tablas merced al tanto de Shimizu.

Esta tendencia positiva se mantuvo a lo largo del siguiente curso regular cuando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad recibió nuevamente al FC Barcelona y consiguió su primera victoria ante uno de los colosos de la competición. Los goles de Shimizu, Saura y Ricardo anularon la intentona de Esquerdinha y dejaron los tres puntos en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre, justo lo que quiere repetir en la actualidad un conjunto blanquiverde que tiene la intención de mantener esta dinámica, aunque el actual líder de Primera División quiere ahondar en la crisis del cuadro califal.