Duelo con aroma fraternal

Un choque entre viejos conocidos. Pese a la diferencia histórica presente entre el Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ElPozo Murcia, dicho enfrentamiento se ha convertido ya en un duelo de rivalidad realmente conocida. Nadie duda de la aún notable diferencia de potencial entre ambas entidades, teniendo la cordobesa algo menos de una década de vida y la charcutera siendo una de las más laureadas de la historia del fútbol sala español. Eso sí, la conexión entre ambos clubes ha hecho que, cada vez más, sus encuentros sean más atractivos e interesantes de ver. La rivalidad se produce como ante cualquier otro rival, aunque lo cierto es que se ha ido generando un contexto en el que cobra especial relevancia el papel de cada uno de sus protagonistas.

De hecho, hay que recordar que dicho vínculo ya se inició antes incluso de que el Córdoba Patrimonio alcanzara la Primera División, puesto que ElPozo fue el primer adversario de calado histórico en la LNFS que se midió al conjunto califal, en una emocionante eliminatoria de Copa del Rey que, en cierto modo, sembró a nivel de ilusión lo que se ha ido recogiendo durante todos estos años. Aquello fue, por cuestiones completamente lógicas, un punto de inflexión para la afición, que abarrotó Vista Alegre en el que quizá sea el primer gran salto anímico del equipo blanquiverde. Y ahora el choque se produce en la cúspide de la máxima categoría.

De este modo, aterriza el primer “grande” en el feudo capitalino. El conjunto cordobés, en lo que será el encuentro de la octava jornada en Primera División, recibirá este domingo (13:00) a ElPozo Murcia Costa Cálida FS, uno de los históricos del fútbol sala nacional. Duelo de altos vuelos el que acogerá el recinto capitalino, el cual espera seguir siendo talismán para los blanquiverdes, aún invictos esta temporada como locales. Los de Diego Giustozzi llegarán a la cita en cuarta posición con 14 puntos, si bien han disputado un encuentro más que los califales.

Bajo ese contexto actual se produce un duelo que guarda muchos atractivos a nivel de plantilla. Sin duda, el principal a día de hoy es el reencuentro de Miguelín, una autentica institución en la entidad murciana, quien se verá las caras por primera vez (no jugó el partido de pretemporada) ante su antiguo club, y lo hará vistiendo ahora la elástica blanquiverde. Pero no será el único para el que el enfrentamiento guarda especial relevancia, pues no son pocos los integrantes del plantel califal con pasado en suelo murciano. Comenzando por el propio técnico pontano, y pasando por Shimizu, Saura, Ismael y Ricardo, éstos dos últimos, además, con relación contractual aún con ElPozo.

Así las cosas, el plantel de Josan González buscará dar continuidad a su racha de resultados. Ya son seis las jornadas consecutivas sin conocer la derrota, hecho que mantiene a los califales en la zona noble de la tabla. El técnico pontanés contará con la única baja segura de Jesús Rodríguez y no será hasta la previa del encuentro cuando se conozca la convocatoria definitiva.

El partido será dirigido por la pareja de colegiados castellano-manchegos formada por Rodrigo Miguel y Sánchez-Molina Tapiador. Las taquillas de Vista Alegre abrirán desde una hora antes del inicio del duelo para la venta de entradas, que tienen un precio de 20 (adulto) y 10 euros (menores de 14 años).