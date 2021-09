Las dudas defensivas condenan al Córdoba Patrimonio

Otro test para seguir cosechando sensaciones positivas de cara al inicio liguero del próximo 9 de octubre. Una nueva participación en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional se acerca y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad sigue trabajando en busca de conseguir el principal objetivo, que no es otro que lograr la salvación en Primera División. Por ello y tras suspender un amistoso por contratiempos físicos, los de Josan González volvían a vestirse de corto para enfrentarse, nuevamente, ante el Jaén Paraíso Interior. Este encuentro disputado en la localidad jienense de Martos significaba una pequeña revancha por parte de los blanquiverdes después de ser eliminados por el cuadro de Dani Rodríguez en la Copa de Andalucía, aunque finalmente esto no fue así, ya que el conjunto amarillo se llevó la victoria tras una buena primera mitad, aprovechando los errores defensivos de los visitantes.

Las lesiones y la poca regularidad en según qué aspectos del juego habían hecho que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad encarase este partido con más ganas que nunca y eso se notó en los primeros instantes. El cuadro dirigido por Josan González salió a la pista con una intensidad propia de un encuentro liguero e impuso un ritmo que le costaba asumir al Jaén Paraíso Interior. De hecho, los blanquiverdes fueron los primeros que avisaron con cierto peligro merced a los disparos exteriores de Jesulito, pero Álex González se mantuvo sólido bajo los palos. Sin embargo, el conjunto jienense poco a poco fue creciendo sobre el parqué del Pabellón de la Juventud de Martos y avisó con un buen chut de Aicardo, aunque finalmente inauguraron el electrónico. Attos aprovechó una falta de entendimiento a la hora de sacar el balón rápidamente y superó con facilidad a Cristian Ramos.

Este tanto fue un auténtico golpe de realidad para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que bajó un poco su intensidad y dejó al Jaén Paraíso Interior que dominase el balón. Gracias a esto, los blanquiverdes podían salir rápido al contragolpe, aunque una falta peligrosa a favor de los califas acabó siendo el segundo para los jienenses. El conjunto dirigido por Dani Rodríguez recuperó una mala acción a balón parado de los visitantes y Aicardo puso aún más distancia en el luminoso. Por su parte, los de Josan González reaccionaron a este tanto con una buena actitud y sin dejar su filosofía a un lado. Sin embargo, esto no valió para inaugurar su cuenta particular y se fue al paso por vestuarios con una distancia que no era insalvable, más si cabe cuando las sensaciones no eran del todo malas a pesar del resultado.

La vuelta a la pista no defraudó al respetable que se había acercado al Pabellón de la Juventud de Martos. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad salió con ganas de recortar la distancia en el electrónico. Tanto es así que, primeramente, Pablo del Moral y, más tarde, Álex Viana pusieron en serias dificultades al guardameta Álex González. Esta dinámica positiva hizo que el Jaén Paraíso Interior regalase el dominio del esférico en los primeros instantes de la segunda parte a un cuadro blanquiverde que seguía inquietando el área rival y dominando al conjunto jienense. De hecho, Alberto Saura se encontró con un balón franco a apenas cinco metros de la portería amarilla, pero, cuando todo parecía que el goleador califa iba a inaugurar el electrónico, su disparo se marchó desviado, aunque este primer tanto no se hizo esperar. El recién llegado Viana aprovechó un gran pase de Jesulito cuando ganó línea de fondo y metió en el partido a los de Josan González en el tramo final de la contienda.

Sin embargo, el tramo final del encuentro, cuando el Córdoba Patrimonio de la Humanidad estaba intentando imponer las tablas en el electrónico, dejó una acción que parecía sentenciar las posibilidades de los blanquiverdes en la pista jienense. Jesulito fue expulsado por los colegiados tras una agresión y dejó con un menos a los suyos durante dos minutos. Aun así, los de Josan González defendieron con uñas y dientes, dejando una intensidad propia de su filosofía y llegaron a los últimos minutos de la contienda perdiendo, pero vivos. En cambio, el Jaén Paraíso Interior acabó sentenciando el encuentro por medio de un golazo de Bruno Petry cuando el conjunto califal ya había recuperado al hombre perdido. Finalmente, el plantel dirigido por Dani Rodríguez se llevó el triunfo merced a esas indecisiones cordobesas a lo largo de la primera mitad.