El Córdoba Patrimonio y un último deseo para no pasar apuros

Siempre suele decirse que un empate se hace bueno con una victoria en el siguiente encuentro. Ese y no otro debe ser el camino a seguir por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que apura los últimos días competitivos del 2022 con la mente fijada en cerrar el año lo mejor posible. Así lleva siendo desde hace ya varias semanas, y no será menos de cara al compromiso definitivo de la primera vuelta de la competición. Lo cierto es que los blanquiverdes continúan manteniéndose fuera de los puestos de descenso, que no es poco, teniendo en cuenta que no suman de tres puntos desde hace ya cinco partidos. Por tanto, el triunfo se está volviendo una necesidad cada vez mayor, puesto los de abajo siguen fallando, pero llegará un momento en el que la zona roja vuelva a acechar con fuerza a los de Josan González.

Por tanto, el impulso debe llegar más pronto que tarde. Lo cierto es que el empate frente a ElPozo Murcia del pasado fin de semana dejó una sensación agridulce, ya que se tuvo cerca la victoria. No obstante, hay que reconocer que siempre es positivo sumar contra los clubes más importantes de la categoría, y más aún frente a un cuadro charcutero que va en dinámica ascendente, siendo uno de los trasatlánticos de la competición. En este sentido, el punto va cobrando valor con el paso de los días, y puede resultar un botín realmente positivo en caso de que se logre vencer en la última cita del año.

Eso sí, tampoco será un adversario fácil. Y es que el Córdoba Patrimonio viaja a la pista de otro de los equipos aspirantes a los títulos, aunque en este caso situado en un escalón secundario al de los principales contendientes a esa gloria. Viña Albali Valdepeñas, ya clasificado para la Copa de España, espera a un conjunto blanquiverde que quiere seguir ofreciendo su brillo ante los grandes. Los cordobeses afrontarán el duelo, además, con otro desafío histórico por derribar, ya que los califas nunca han vencido en el Pabellón Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, una de las canchas más duras de toda la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Ni en sus duelos en Primera, ni en el que se produjo cuando ambos se cruzaron en Segunda División. Jamás sumaron hasta la fecha los blanquiverdes en el recinto manchego, por lo que el choque también ofrece ese motivador escenario de dejar atrás otro hito para la entidad, que sí que ha superado a Viña Albali en Vista Alegre. Bajo ese prisma comienza una nueva semana para el Córdoba Patrimonio, que ya ha tenido novedades en el mercado invernal, pues el club informó que Rafael Duquía ejerció por última vez el pasado viernes como preparador físico de la primera plantilla, labor que desempeñará a partir de ahora Manu Barea.