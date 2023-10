El Córdoba Patrimonio mantiene sus errores y cae en Santa Coloma

No hay ni un solo partido más, ya sea la categoría que sea, pero en Primera División aún más. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha firmado un inicio de temporada sobresaliente, a la altura de un equipo que no se conforma únicamente con la permanencia en el máximo escalón del fútbol español. Sin embargo, el trabajo no está hecho ni mucho menos, y consolidarse en los puestos de Copa de España es muy complicado. Por ello, los chicos dirigidos por Josan González pisaban la pista de un Industrias Santa Coloma que antes del duelo coqueteaba con la zona de descenso, pero con un potencial que debía plasmar tarde o temprano.

Un encuentro que, a pesar de la distancia en la tabla clasificatoria, prometía ser más que igualado y así se demostró en los primeros minutos. La lucha en la pista dejó un nivel equitativo entre ambos conjuntos, aunque con un Industrias Santa Coloma que envió el primer aviso del duelo gracias a un disparo de David Peña que se marchó excesivamente desviado. Sin embargo, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no se iba a quedar atrás, ya que Zequi fue el protagonista en la zona ofensiva blanquiverde y, al igual que su rival, lo intentó con un chut que salió rozando la portería defendida por Borja Puerta.

A partir de aquí, el partido entró en una fase más igualada, sin acercamientos de uno u otro equipo, lo que provocó que el juego de ambos fuese mucho más espeso, con imprecisiones impropias de un equipo de este calibre. Aun así, la efectividad local marcó la diferencia y en tan solo dos minutos puso cuesta arriba el choque para los de Josan González. Y es que la escuadra catalana logró dos goles en tan solo dos minutos por medio de David Peña y Uri Santos que aprovecharon dos errores grotescos a nivel defensivo de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que volvía a estar obligado a remar si quería sacar algo positivo del Pabellón Nuevo de Santa Coloma de Gramanet.

Era complicado sí, pero si no lo intentase no sería el conjunto blanquiverde. La garra y el esfuerzo no se negocia en este equipo que, a pesar de los esfuerzos, seguía acumulando errores defensivos que si no llega a ser por Fabio hubiera sido un marcador más abultado a lo largo de la primera mitad. Por su parte, la zona ofensiva dejaba destellos de calidad encabezados tanto por Zequi como por un Lucas Perin que estrelló un balón al palo. Con este resultados, ambos equipos se marcharon al paso por vestuarios con la obligación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de dar una nueva cara para optar a puntuar en suelo catalán.

La reanudación fue bien diferente. Esa reacción que se le pedía al cuadro blanquiverde llegó en los primeros minutos de la segunda parte. El camino para la remontada comenzaba por un gol tempranero que encendiese las alarmas del Industrias Santa Coloma y a la primera pudo perforar la meta catalana. Guilherme aprovechó una gran jugada combinativa del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para rematar al segundo palo sin oposición, recortando así la distancia local en el marcador y metiendo en el partido a un conjunto califal que tuvo varios acercamientos instantes después, pero sin acierto.

Sin embargo y cuando estaba mejor el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, una falta muy polémica de Zequi fue el desencadenante para que el gaditano viese su segunda amarilla y el Industrias Santa Coloma gozase de una superioridad numérica durante dos minutos que fue aprovechada por Povill para incrementar nuevamente esa ventaja en el luminoso del Pabellón Nuevo. Por ello, el conjunto blanquiverde se encontró en un escenario ya conocido con anterioridad, ya que volvía a estar dos goles por debajo en el marcador, aunque, esta vez, con menos tiempo por delante.

Aun así, la tendencia y la mala suerte se seguía aliando con un conjunto blanquiverde que también sufrió la expulsión de Víctor y Álex Verdejo, con posterior celebración o burla en la cara de Fabio, marcó el cuarto y definitivo tanto en territorio catalán. A partir de aquí, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad trató de competir con el portero jugador a falta de cinco minutos para finalizar el duelo e incluso Lucas Perin puso emoción, pero fue insuficiente para evitar una nueva derrota califal, segunda en los últimos tres partidos donde tan solo ha conseguido sumar un punto de nueve.