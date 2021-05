LNFS | Radiografía de la jornada (31): otro enorme golpe de efecto

Todavía no está hecho. No corresponde, por tanto, celebrar de manera anticipada. Y menos si cabe después del aparente apuro surgido en las dos anteriores jornadas. La consecución del objetivo está muy próxima pero ha de certificarse aún. Con todo, hoy por hoy el Córdoba Patrimonio de la Humanidad está bastante más tranquilo e incluso feliz. Porque con otro recital en Vista Alegre se coloca a sólo un triunfo de escapar de manera definitiva del descenso directo. Así, el riesgo real en este momento es el play out, que también procura esquivar. El conjunto blanquiverde vive días en calma tras un auténtico espectáculo para superar al Levante, líder de Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) durante buena parte de la campaña. Más allá de este hecho otros relevantes o significativos depara la trigésimo jornada, como lo es la entrada en pugna por el primer puesto de Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia Costa Cálida.

Paso casi definitivo del Córdoba Patrimonio

En efecto, aún no está rubricada. Aunque tiene todos los papeles en la mesa, por dar continuidad al símil, para firmar. Dicho de otro modo, la salvación está casi apalabrada por parte del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Esta vez sí, ya que apenas existen opciones de sorpresas desagradables como las que dieron rivales directos en las dos pasadas fechas del campeonato. El cuadro califal doblegó al Levante, al que venció de cuatro durante unos minutos, en un partido en que rozó la excelencia y que concedió la ocasión de respirar con alivio tremendo. Sobre todo cuando horas después obtuvo como complemento el empate del Peñíscola ante el Jaén (2-2), lo que dejaba el play out a seis puntos más otro por average. Lo cierto es que el equipo de Josan González puede evitar el descenso directo ya el miércoles si gana al Viña Albali Valdepeñas en duelo aplazado: se colocaría con nueve más uno de ventaja a falta de tres encuentros. La goleada a los granotas, por tanto, fue en cierto modo un paso casi definitivo pues aunque el Burela tiene cuatro choques en suspenso su calendario es realmente duro.

A por el play off va el Industrias Santa Coloma

Quizá ahora muchos puedan lamentar que el conjunto blanquiverde no venciera ni a Osasuna Magna ni a Industrias Santa Coloma. Más que nada porque sólo un triunfo le habría permitido aspirar de verdad a la zona de privilegio. También porque uno de sus rivales en las dos anteriores jornadas, el último de ellos precisamente, da un salto a la posición soñada. El cuadro catalán ganó con contundencia al Inter, en lo que fue una de las sorpresas del fin de semana, y consiguió asaltar los puestos de play off por el título. Se impuso por 0-3, nada más y nada menos, en el Pabellón Jorge Garbajosa y aprovechó los resultados adversos del Viña Albali Valdepeñas y el Betis. Si bien estos dos rivales disputaron sus encuentros con posterioridad. De esta forma, el conjunto del Nou Pavelló se situó séptimo y con una ventaja de dos puntos sobre el noveno, que es el cuadro manchego. Eso sí, tanto los sevillanos -que son octavos- como la escuadra de Ciudad Real tienen partidos pendientes: uno en el primer caso, dos en el segundo.

El Ribera Navarra sigue a todo tren

La dinámica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad es una de las mejores en los últimos dos meses -en su caso, desde que venció al Peñíscola-. Pero no es la única admirable e incluso envidiable. De hecho, hay alguna que otra mejor si cabe. Ejemplo de ello es la racha de un rival directo como es el Ribera Navarra, que dio un gran salto en la tabla en las cinco jornadas más recientes. En estas fechas sumó la friolera de 13 puntos de 15 posibles, de forma que consiguió escalar en la tabla hasta ubicarse en una tranquila undécima posición con 37. Los de Tudela cedieron por última vez, por cierto, ante el cuadro califal (2-3). De aquello hace bastante ya y muy lejos queda. Una vez dejó atrás su choque con el conjunto blanquiverde, empató con el Jaén (2-2) y dio inicio a un período en que encadenó hasta cuatro triunfos: ante el Inter (5-4), el Betis (2-3), el Viña Albali Valdepeñas (6-3) y el Fútbol Emotion Zaragoza (5-2). La entidad de sus adversarios otorga más importancia y mérito aún a la trayectoria actual de los navarros, que tienen la permanencia apalabrada mientras siguen a todo tren, hasta llegar a quién sabe dónde.

Cuatro en pugna: la batalla por el liderato

Probablemente sea consecuencia de la enorme igualdad vivida durante esta campaña que, poco a poco, toca a su fin. También puede resultar, en parte, del desarrollo tan especial del campeonato en esta ocasión. Lo cierto es que la mejor liga del mundo se presenta en su tramo final realmente interesante. Otra muestra se encuentra, mucho más allá de la pelea abierta por la salvación, en lo más alto de la clasificación. Porque la batalla por el primer puesto va a más. Después de que el Levante y el Palma Futsal combatieran de continuado entre ambos por el liderato, a falta de tres jornadas para el cierre del curso otros dos clubes se suman. Son Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia Costa Cálida los que discuten desde el fin de semana la cabeza de la tabla. El cuadro departamental pasó por encima de O Parrulo Ferrol -ya descendido- (7-0), mientras el charcutero noqueó al propio Palma (1-2). En este momento, baleares, cartageneros y granotas igualan a 61 puntos y los murcianos son cuartos con 60. Aunque, y ojo con esto, ElPozo tiene dos encuentros aplazados.

La extraña posición del Jaén

Con la descripción hecha de la temporada y su transcurso es más sencillo de entender una situación que no deja de resultar rara. O cuando menos es sorpresiva al igual que inesperada. Se trata de la coyuntura, que ya no es tanto eso sino una realidad un tanto compleja, del Jaén. El conjunto de la capital del Santo Reino está bastante lejos de sus habituales prestaciones en las últimas temporadas, en las que siempre estuvo en la lucha final por el título. Difícil parece que pueda repetir este curso, ya que a falta de tres jornadas y con sólo un duelo atrasado, se sitúa decimosegundo con 37 puntos. No es tanto, eso sí, por la diferencia con la zona de privilegio sino por la irregularidad que demostró durante todo el campeonato. El fin de semana, sin ir más lejos, pudo festejar un punto en el campo de un rival a priori asequible como el Peñíscola. Celebrar porque lo sumó con un gol en el último instante del choque (2-2).