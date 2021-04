Cecilio y Boyis, los anfitriones del Córdoba Patrimonio

Mañana de reencuentros en el Jorge Garbajosa. Después de visitar al FC Barcelona el pasado miércoles, el Córdoba Patrimonio se enfrentará al otro finalista de Copa de España, en este caso, al ganador de la misma. Se trata del Inter Movistar, que se impuso precisamente a los culés en una final que prácticamente se tiñó de colcor azul desde primera hora (6-1). En el cuadro telefónico, en la escuadra vencedora entre dos de los mejores equipos del país, dos cordobeses tuvieron amplia relevancia en la consecución del triunfo. Chillo y Boyis se proclamaron victoriosos, si bien cabe destacar que el segundo entró de lleno en la historia del fútbol sala nacional al hacerlo en cuatro campañas consecutivas: con Jaén Paraíso Interior, en 2018; con FC Barcelona en 2019 y 2020; y con Inter Movistar en 2021. Con esa vitola, esos honores, ambos jugadores cordobeses volverán al parqué madrileño para enfrentarse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

El primer mencionado, también conocido futbolísticamente como Cecilio, acudirá a la cita con participación muy activa en el resultado final ante el Barça en la Copa de España, pues fue autor de una gran vaselina ante Dídac Planas para hacer el 5-1 en el electrónico. En cuanto a Boyis, aunque tuvo mayor incidencia en la faceta defensiva, fue vital en esa primera línea de rotación para que el Inter Movistar se hiciera con un trofeo que no levantaba desde el 2017. Con la escuadra madrileña, ambos ya tuvieron una gran cantidad de minutos en el encuentro de ida, aquel que fue aplazado a principio de temporada por positivos por coronavirus en los entonces visitantes. En el mes de febrero, el Córdoba Patrimonio se adelantó en el marcador por medio de Lucas Perin y Alberto Saura, pero el potencial de los torrejoneros se hizo notar. Igualaron la contienda y, a la postre, endosaron un 3-7 al equipo de Josan González. En esa media docena más uno que anotaron los de Tino Pérez, Chillo fue el autor de un doblete y Boyis, que se reencontró -y se reencontrará- con su hermano Boyos, se apuntó otra de las dianas.

El Córdoba Patrimonio que visitó el Jorge Garbajosa a mediados de enero de 2020 no tiene nada que ver con el actual. Aquel 7-1 escoció a pesar de la entidad de su rival, que aún tenía en sus filas a hombres como Ricardinho, el cordobés Bebé y Ortiz. En las blanquiverdes, jugadores como Lolo Jarque, Javi Sánchez o Cristian Cárdenas, autor del único gol califal, ya no militan en la disciplina cordobesa. La entidad de José García Román se ha elevado, no sin dificultades, a un nivel en el que poder competir ante rivales de mayor calibre, aunque sin perder de vista el objetivo real. La permanencia queda cerca y a la vez lejos y el Inter Movistar podría ser un buen examen, aunque no con demasiada exigencia de resultado, para conocer dónde está en la pelea en Primera División del Córdoba Patrimonio.