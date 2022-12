El Córdoba Patrimonio y un cierre de año para reflexionar

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad puso este pasado miércoles el punto final a la primera vuelta de la temporada, y también, como es lógico, al 2022 a nivel competitivo. Eso sí, de una forma amarga, ya que el plantel califa cerró el primer tramo del torneo doméstico con una derrota en la pista de Viña Albali Valdepeñas, la cual no hace más que acrecentar la delicada situación del plantel, que suma ya seis encuentros consecutivos sin ganar. En concreto, los cordobeses no suman de tres puntos desde el pasado 19 de noviembre. Por tanto, no se ha podido poner el broche deseado, por lo que, a partir de ahora, toca un periodo de descanso y también de reflexión, con el objetivo, tal y como expuso el propio técnico pontano, de “devolvernos a nosotros mismos la ilusión, el respeto por esta camiseta y la ilusión a la gente que siempre está apoyándonos”.

Igualmente, otras voces autorizadas del vestuario blanquiverde también han querido expresarse públicamente. Es el caso del capitán Jesús Rodríguez, quien a través de sus redes sociales ha querido explicarse, exponiendo que son “momentos difíciles y muy complicados” y se encuentra “jodido y muy tocado”, después de poner fin “a una extraña y rara mala primera vuelta”. Eso sí, está “seguro” de que “va a cambiar” y trabajarán “desde ya para ello” y “lo que si es seguro que esto solo se saca todos juntos como equipo, no hay otra forma”.

Y es que no cabe duda que el desenlace del 2022 deja un regusto amargo para la entidad, que se marcha a las vacaciones navideñas en la décimo tercera posición con 14 puntos, tras un balance de solo tres victorias, además de cinco empates y siete derrotas. Así, el Córdoba Patrimonio se encuentra con solo dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso, por lo que el gran objetivo para la segunda vuelta será reconducir lo antes posible la situación para alejarse de esa zona roja. Con todo, cabe subrayar que, en una temporada que se habían puesto la expectativas más altas que nunca, el equipo llega al ecuador con su peor balance desde su llegada a la Primera División.

En este sentido, en lo que respecta a los antecedentes, en su curso de estreno, es decir, la campaña 2019-20, el equipo cerró el año también con 14 puntos, aunque entonces duodécimo tras cuatro triunfos, dos empates y nueve caídas, además de tener un colchón de cuatro sobre el descenso. Por su parte, el pasado curso llegó al final del 2021 con solo doce partidos jugados, en los que acumuló 15 puntos y un registro de cuatro victorias, tres empates y solo cinco derrotas. Asimismo, la distancia con la zona de peligro era de diez puntos. De largo, su mejor temporada en la máxima categoría.

Finalmente, cabe señalar que en la 2020-21, el cierre de la primera vuelta sí que dejó al Córdoba Patrimonio en una posición inferior, es decir, el décimo cuarto. No obstante, entonces sumaba 16 puntos en 15 encuentros con una estadística de cuatro triunfos, cuatro empates y siete caídas. El margen con el descenso sí que era igualmente inferior, estando empatado con el play out y con un solo un punto de ventaja sobre el descenso.